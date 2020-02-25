Зеленский может сделать Тигипко премьер-министром - СМИ

Владимир Зеленский может сделать Сергея Тигипко премьер-министром Украины. Президент Украины рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьера.

Сергей Тигипко может стать премьер-министром Украины, сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. По данным источников, они не имели полномочий говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжались.

В издании также добавили, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях. Также издание обратилось в пресс-службу компании Тигипко ТАС за комментариями, но ответа не получило.

Стоит отметить, что ранее в интервью НВ Тигипко заявлял, что в политику возвращаться не планирует.

"Для меня походы во власть — это как в армию сходить. Я отслужил свое, поэтому уже никуда не пойду", — сказал он.

Напомним, что первые кандидаты определились на пост главы партии Меркель.

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