Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео)

Владимир Зеленский прогулялся по улицам аннексированной Ялты. Правда, не сам президента Украины, а его двойник - Умид Исабаев, который снимется в российском фильме о нашей стране именно в роли главы государства.

О том, что у двойника Владимира Зеленского начались первые съемки в кино, сообщили российские издания. В сети даже показали видео того, как Умид ведет себя перед камерами.

Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского в кино

"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабаев исполняет роль своего звездного клона и познает азы актерского мастерства", - пишет издание Mash.

Редакторы Telegram-канала шутят, что "дальше - только на выборы".

Отметим, что многосерийная вариация на знаменитый сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играл в свое время главную роль, снимается в аннексированном Россией Крыму, а именно - на улочках украинской Ялты.

Говорят, что Умид Исабаев очень похож на Владимира Зеленского

Напомним, ранее сам Исабаев заявил, что получил приглашение от лучшего друга Владимира Зеленского, актера Евгения Кошевого, приехать в Украину для участия в различных проектах и телешоу студии "Квартал 95".