Зеленский курит? Стало известно о вредных привычках президента

Владимир Зеленский может выпить вина, питает слабость к кофе, но избавился от нескольких вредных привычек
Владимир Зеленский курит или нет? Этим вопросом задаются, судя по запросам в Google, многие пользователи сети. Styler решил ответить и рассказать вам о вредных привычках президента Украины.
Курить Владимир Зеленский начал в 16 лет. Интересно, что до этого времени будущий шоумен и президент активно занимался спортом и 8 лет в целом вел активный образ жизни. Но вначале 90-х Владимир украл у отца "Приму" - и понеслось. Вместе с товарищем делал крепкие самокрутки, а в институте стал уже серьезным курильщиком.
"Творческая деятельность сыграла не последнюю роль", - говорит Зеленский.
Владимир Зеленский выкуривал по две пачки сигарет (фото: соцсети)
На протяжении многих лет Владимир Александрович пил много кофе и выкуривал по две пачки сигарет. Частенько выбегал на перекур даже во время съемок.
Еще в марте 2013 года мама Зеленского сетовала на вредную привычку сына. Сам артист тогда говорил ей, что не может бросить, ибо "когда думаю - я курю, мне так лучше пишется".
Но в конце того же 2013-го Зеленский поставил себе за цель - войти в новый год абсолютно некурящим человеком. К этому решению его здорово мотивировала семья - Зеленский пообещал супруге и детям, что откажется от сигарет.
"Саше (дочь президента Александра Зеленская - ред) в школе нарассказывали о вреде курения, и она испугалась, что я умру. Решил ее не расстраивать", - говорил Зеленский в 2015-м.
Но до конца бросить так и не смог. Случались ситуации, хоть и крайне редко, когда во время съемок и концертов было слишком высокое напряжение, и он не мог справиться с эмоциями.
Владимир Зеленский бросил курить в конце 2013 года (фото: соцсети)
Отказ от курения давался не просто. Сам Зеленский сравнивал это с диетой девушки, которая мечтает о шашлыке: она его не ест, но когда-никогда в виде исключения может себе позволить кусочек.
"Смотрю на людей, которые курят, и тоже хочу! Но благо, себя останавливаю", - говорил несколько лет назад Владимир.
Но уже в 2016 году Владимир Зеленский окончательно отказался от сигарет и активно занялся тайским боксом, пилатесом, бегом и плаванием. Он даже создал спортивный блог "Зе кубики" и показал, как качает бицепсы с белокурым тренером.
Единственное место, где Зеленский и другие актеры "Квартала 95", большинство из которых также завязали с сигаретами, могут позволить себе закурить - на могиле своего близкого друга и коллеги, который погиб в ДТП.
"Он курил красные "Мальборо" - мы уже не курим, бросили, только когда нервничаем, можем, но на могиле - это святое", - не так давно рассказал президент.
До недавнего времени, чтобы быть в тонусе Владимир Зеленский пил много кофе. Но в какой-то момент он понял, что засыпает после 14-й чашечки этого бодрящего напитка. Конечно, сейчас гарант может выпить 3-4 чашечки эспрессо или американо без сахара, но не злоупотребляет им, так как это не очень полезно для здоровья.
Похожая ситуация и с алкоголем. В одном из интервью он говорил, что если бы пил столько же, сколько выкуривал, то стал бы алкоголиком. Но к счастью, Зеленский почти не пьет - максимум один или два бокала любимого красного сухого вина, например, калифорнийского из Долины Напа.
Владимир Зеленский любит красное сухое вино
Никаких "порошков" Зеленский никогда "не нюхал". Он, по словам самого основателя "Квартала 95", не самый смелый человек в этом смысле.
"Помню, когда мы впервые приехали в Амстердам, всем обязательно нужно было все попробовать. И мы сожрали эти кексы, съели какой-то торт и громко смеялись в электропоезде. Было очень весело. Но многие не умеют остановиться с наркотиками, и это страшно. А еще дети: хочется их видеть, на ноги поставить. Я, кстати, думал о том, что где-то в 70-80 лет попробую, когда терять уже нечего", - сказал в 2016-м Владимир.
После объявления о походе в политики в новогоднюю ночь 2019, у Зеленского появилась новая зависимость - Facebook. Такое признание сделала его жена Елена. Первая леди в одном из интервью сказала, что Владимир воспринимает Facebook как газету - чисто посмотреть ленту, кто что написал, какие новости и так далее.
"Ему постоянно кто-то пишет в мессенджеры, куча информации приходит. Два телефона постоянно в руках - не знаю, прятать их надо ли?" - возмущается Елена Владимировна.
Есть у Владимира Зеленского еще одна очень положительная зависимость. Он очень сильно любит кино! Президент в свое время пересмотрел всю американскую классику, следит за всеми новинками, обожает игру Роберта де Ниро и Аль Пачино.
Напомним, что Владимир Александрович очень любит мясо, овощные салаты, но ненавидит ужинать в одиночку.
Ранее мы писали о том, как менялся образ Зеленского до и после выборов президента Украины.