Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента

Володимир Зеленський курить чи ні? Цим питанням задаються, судячи по запитах в Google, багато користувачів мережі. Styler вирішив відповісти і розповісти вам про шкідливі звички президента України.

Зеленський курить чи ні?

Палити Володимир Зеленський почав у 16 років. Цікаво, що до цього часу майбутній шоумен і президент активно займався спортом і 8 років в цілому вів активний спосіб життя. Але на початку 90-х Володимир вкрав у батька "Приму" - і понеслося. Разом з товаришем робив міцні цигарки, а в інституті став затятим курцем.

"Творча діяльність відіграла не останню роль", - каже Зеленський.

Володимир Зеленський викурював по дві пачки сигарет (фото: соцмережі)

Протягом багатьох років Володимир Олександрович пив багато кави і викурював по дві пачки сигарет. Частенько вибігав на перекур навіть під час зйомок.

Ще в березні 2013 року мама Зеленського нарікала на шкідливу звичку сина. Сам артист тоді говорив їй, що не може кинути, бо "коли думаю - я курю, мені так краще пишеться".

Але в кінці того ж 2013-го Зеленський поставив собі за мету - увійти в новий рік абсолютно некурящим чоловіком. До цього рішення його здорово мотивувала сім'я - Зеленський пообіцяв дружині та дітям, що відмовиться від сигарет.

"Саші (дочка президента Олександра Зеленська - ред) в школі нарозказували про шкоду куріння, і вона злякалася, що я помру. Вирішив її не засмучувати", - казав Зеленський в 2015-му.

Але до кінця кинути так і не зміг. Траплялися ситуації, хоч і вкрай рідко, коли під час зйомок і концертів була занадто висока напруга, і він не міг впоратися з емоціями.

Володимир Зеленський кинув палити в кінці 2013 року (фото: соцмережі)

Відмова від куріння давалася не просто. Сам Зеленський порівнював це з дієтою дівчини, яка мріє про шашлик: вона його не їсть, але коли-ніколи, як виняток, може дозволити собі шматочок.

"Дивлюся на людей, які курять, і теж хочу! Але благо, себе зупиняю", - говорив кілька років тому Володимир.

Але вже в 2016 році Володимир Зеленський остаточно відмовився від сигарет і активно зайнявся тайським боксом, пілатесом, бігом і плаванням. Він навіть створив спортивний блог "Зе кубики" і показав, як качає біцепси з білявим тренером.

Єдине місце, де Зеленський та інші актори "Кварталу 95", більшість з яких також зав'язали з сигаретами, можуть дозволити собі закурити - на могилі свого близького друга і колеги, який загинув у ДТП.

"Він курив червоні "Мальборо" - ми вже не куримо, кинули, тільки коли нервуємо, можемо, але на могилі - це святе", - не так давно розповів президент.

Алкоголь і кава - в помірних кількостях

До недавнього часу, щоб бути в тонусі Володимир Зеленський пив багато кави. Але в якийсь момент він зрозумів, що засинає після 14-ї чашечки цього напою. Звичайно, зараз гарант може випити 3-4 чашки еспрессо або американо без цукру, але не зловживає ним, так як це не дуже корисно для здоров'я.

Схожа ситуація і з алкоголем. В одному з інтерв'ю він казав, що якби пив стільки ж, скільки викурював, то став би алкоголіком. Але на щастя, Зеленський майже не п'є - максимум один або два келиха улюбленого червоного сухого вина, наприклад, каліфорнійського з Долини Напа.

Володимир Зеленський любить червоне сухе вино

Ставлення Зеленського до наркотиків

Ніяких "порошків" Зеленський ніколи "не нюхав". Він, за словами самого засновника "Кварталу 95", не найсміливіша людина в цьому сенсі.

"Пам'ятаю, коли ми вперше приїхали в Амстердам, всім обов'язково потрібно було все спробувати. І ми зжерли ці кекси, з'їли якийсь торт і голосно сміялися в електропоїзді. Було дуже весело. Але багато хто не вміє зупинитися з наркотиками, і це страшно. А ще діти: хочеться їх бачити, на ноги поставити. Я, до речі, думав про те, що десь у 70-80 років спробую, коли втрачати вже нічого", - сказав в 2016-му Володимир.

Залежність від соціальних мереж

Після оголошення про похід до політики в новорічну ніч 2019, у Зеленського з'явилася нова залежність - Facebook. Таке зізнання зробила його дружина Олена. Перша леді в одному з інтерв'ю сказала, що Володимир сприймає Facebook як газету - чисто подивитися стрічку, хто що написав, які новини і так далі.

"Йому постійно хтось пише в месенджери, купа інформації приходить. Два телефони постійно в руках - не знаю, ховати їх треба?" - обурюється Олена Володимирівна.

Кіноман

Є у Володимира Зеленського ще одна дуже позитивна залежність. Він дуже сильно любить кіно! Президент у свій час переглянув всю американську класику, стежить за всіма новинками, обожнює гру Роберта де Ніро і Аль Пачіно.

Нагадаємо, що Володимир Олександрович дуже любить м'ясо, овочеві салати, але ненавидить вечеряти в поодинці.

Раніше ми писали про те, як змінювався образ Зеленського до і після виборів президента України.