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Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента

STYLERПерсони    05.06.2019 - 19:50
Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський може випити вина, має слабкість до кави, але позбувся декількох шкідливих звичок

Володимир Зеленський курить чи ні? Цим питанням задаються, судячи по запитах в Google, багато користувачів мережі. Styler вирішив відповісти і розповісти вам про шкідливі звички президента України.

Зеленський курить чи ні?

Палити Володимир Зеленський почав у 16 років. Цікаво, що до цього часу майбутній шоумен і президент активно займався спортом і 8 років в цілому вів активний спосіб життя. Але на початку 90-х Володимир вкрав у батька "Приму" - і понеслося. Разом з товаришем робив міцні цигарки, а в інституті став затятим курцем.

"Творча діяльність відіграла не останню роль", - каже Зеленський.

Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента

Володимир Зеленський викурював по дві пачки сигарет (фото: соцмережі)

Протягом багатьох років Володимир Олександрович пив багато кави і викурював по дві пачки сигарет. Частенько вибігав на перекур навіть під час зйомок.

Ще в березні 2013 року мама Зеленського нарікала на шкідливу звичку сина. Сам артист тоді говорив їй, що не може кинути, бо "коли думаю - я курю, мені так краще пишеться".

Але в кінці того ж 2013-го Зеленський поставив собі за мету - увійти в новий рік абсолютно некурящим чоловіком. До цього рішення його здорово мотивувала сім'я - Зеленський пообіцяв дружині та дітям, що відмовиться від сигарет.

"Саші (дочка президента Олександра Зеленська - ред) в школі нарозказували про шкоду куріння, і вона злякалася, що я помру. Вирішив її не засмучувати", - казав Зеленський в 2015-му.

Але до кінця кинути так і не зміг. Траплялися ситуації, хоч і вкрай рідко, коли під час зйомок і концертів була занадто висока напруга, і він не міг впоратися з емоціями.

Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента

Володимир Зеленський кинув палити в кінці 2013 року (фото: соцмережі)

Відмова від куріння давалася не просто. Сам Зеленський порівнював це з дієтою дівчини, яка мріє про шашлик: вона його не їсть, але коли-ніколи, як виняток, може дозволити собі шматочок.

"Дивлюся на людей, які курять, і теж хочу! Але благо, себе зупиняю", - говорив кілька років тому Володимир.

Але вже в 2016 році Володимир Зеленський остаточно відмовився від сигарет і активно зайнявся тайським боксом, пілатесом, бігом і плаванням. Він навіть створив спортивний блог "Зе кубики" і показав, як качає біцепси з білявим тренером.

Єдине місце, де Зеленський та інші актори "Кварталу 95", більшість з яких також зав'язали з сигаретами, можуть дозволити собі закурити - на могилі свого близького друга і колеги, який загинув у ДТП.

"Він курив червоні "Мальборо" - ми вже не куримо, кинули, тільки коли нервуємо, можемо, але на могилі - це святе", - не так давно розповів президент.

Алкоголь і кава - в помірних кількостях

До недавнього часу, щоб бути в тонусі Володимир Зеленський пив багато кави. Але в якийсь момент він зрозумів, що засинає після 14-ї чашечки цього напою. Звичайно, зараз гарант може випити 3-4 чашки еспрессо або американо без цукру, але не зловживає ним, так як це не дуже корисно для здоров'я.

Схожа ситуація і з алкоголем. В одному з інтерв'ю він казав, що якби пив стільки ж, скільки викурював, то став би алкоголіком. Але на щастя, Зеленський майже не п'є - максимум один або два келиха улюбленого червоного сухого вина, наприклад, каліфорнійського з Долини Напа.

Зеленський палить? Стало відомо про шкідливі звички президента

Володимир Зеленський любить червоне сухе вино

Ставлення Зеленського до наркотиків

Ніяких "порошків" Зеленський ніколи "не нюхав". Він, за словами самого засновника "Кварталу 95", не найсміливіша людина в цьому сенсі.

"Пам'ятаю, коли ми вперше приїхали в Амстердам, всім обов'язково потрібно було все спробувати. І ми зжерли ці кекси, з'їли якийсь торт і голосно сміялися в електропоїзді. Було дуже весело. Але багато хто не вміє зупинитися з наркотиками, і це страшно. А ще діти: хочеться їх бачити, на ноги поставити. Я, до речі, думав про те, що десь у 70-80 років спробую, коли втрачати вже нічого", - сказав в 2016-му Володимир.

Залежність від соціальних мереж

Після оголошення про похід до політики в новорічну ніч 2019, у Зеленського з'явилася нова залежність - Facebook. Таке зізнання зробила його дружина Олена. Перша леді в одному з інтерв'ю сказала, що Володимир сприймає Facebook як газету - чисто подивитися стрічку, хто що написав, які новини і так далі.

"Йому постійно хтось пише в месенджери, купа інформації приходить. Два телефони постійно в руках - не знаю, ховати їх треба?" - обурюється Олена Володимирівна.

Кіноман

Є у Володимира Зеленського ще одна дуже позитивна залежність. Він дуже сильно любить кіно! Президент у свій час переглянув всю американську класику, стежить за всіма новинками, обожнює гру Роберта де Ніро і Аль Пачіно.

Нагадаємо, що Володимир Олександрович дуже любить м'ясо, овочеві салати, але ненавидить вечеряти в поодинці.

Раніше ми писали про те, як змінювався образ Зеленського до і після виборів президента України.

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