Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Владимир Зеленский поручил "раскрутить" украинские Карпаты
Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает развитие региона украинских Карпат. Документ № 543/2019 направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
Таким образом, Зеленский обязал правительство в течение всего двух месяцев утвердить госпрограмму развития Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.
Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на указ президента Украины.
Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)
Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)
Правда, некоторые украинцы довольно скептически отнеслись к указу Зеленского.
"Что-то о запрете вырубки там ничего не написано, а только про развитие туризма вроде Буковеля за счет средств государства..." - отмечает Оксана Рудакова.
Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)
"А кроме Карпат Украина еще есть? Черкассы - красивейшие места, Канев, в Полтаве сколько курортов, но дороги и все старое, в Карпатах и так все нормально, они только деньги страны пожирают", - пишет Елена Адушкина.
Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)
"Ребята, стимулирование социально-экономического развития невозможно с такой непомерно высокой учетной ставкой НБУ в 17%. Как можно развивать экономику с такой учетной ставкой? Никак!" - пишет Андрей Горниш.
Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)
Ранее Владимир Зеленский сменил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.