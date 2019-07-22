Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает развитие региона украинских Карпат. Документ № 543/2019 направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Таким образом, Зеленский обязал правительство в течение всего двух месяцев утвердить госпрограмму развития Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на указ президента Украины.

Может, наконец, прекратят варварскую вырубку леса...

Респект!

Супер, это замечательная новость!

Насаджуйте побільше дерев і природа віддячить!

Зе, молодец. Поддержка

Всі хто тут бідкається про інші регіони. Почекайте! Президент один, а регіонів багато. Прийде час, президент і про ваші регіони указ видасть!

Залишилося пересадити на довічно всю лісову мафію!

Гениально!

Это хорошо!

Може, і дороги зроблять, і фоси почистять...

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Правда, некоторые украинцы довольно скептически отнеслись к указу Зеленского.

"Что-то о запрете вырубки там ничего не написано, а только про развитие туризма вроде Буковеля за счет средств государства..." - отмечает Оксана Рудакова.

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

"А кроме Карпат Украина еще есть? Черкассы - красивейшие места, Канев, в Полтаве сколько курортов, но дороги и все старое, в Карпатах и так все нормально, они только деньги страны пожирают", - пишет Елена Адушкина.

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

"Ребята, стимулирование социально-экономического развития невозможно с такой непомерно высокой учетной ставкой НБУ в 17%. Как можно развивать экономику с такой учетной ставкой? Никак!" - пишет Андрей Горниш.

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Ранее Владимир Зеленский сменил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.