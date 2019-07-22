Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Володимир Зеленський доручив "розкрутити" українські Карпати
Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає розвиток регіону українських Карпат. Документ № 543/2019 спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розвитку рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.
Таким чином, Зеленський зобов'язав уряд протягом двох місяців затвердити держпрограму розвитку Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.
Також, згідно з текстом указу, уряд має передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й і наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.
Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на указ президента України.
Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)
Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)
Правда, деякі українці досить скептично поставилися до указу Зеленського.
"Щось про заборону вирубки там нічого не написано, а лише про розвиток туризму на зразок Буковеля за рахунок коштів держави..." - зазначає Оксана Рудакова.
Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)
"А крім Карпат Україна ще є? Черкаси - красиві місця, Канів, Полтаві скільки курортів, але дороги і все старе, в Карпатах і так все нормально, вони тільки гроші країни пожирають", - пише Олена Адушкіна.
Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)
"Хлопці, стимулювання соціально-економічного розвитку неможливе з такою непомірно високою обліковою ставкою НБУ на 17%. Як можна розвивати економіку з такою обліковою ставкою? Ніяк!" - пише Андрій Горниш.
Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)
Раніше Володимир Зеленський змінив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.