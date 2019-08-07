Зеленский хриплым голосом сообщил о простуде (видео)

Владимир Зеленский заболел. Но простуда не помешает президенту Украины отправиться с рабочим визитом в Турцию.

О том, что он простудился, Зеленский сообщил журналистам в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе. Во время выступления президент выглядел уставшим, его голос стал хриплым, несколько раз он кашлянул.

"Извините. Заболел", - сказал Зеленский.

Пользователи сети желают Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления и поддерживают его теплыми словами.

Владимир Зеленский заболел перед поездкой в Турцию (facebook.com/president.gov.ua)

Отметим, что президент Украины в Турции, куда он отправится 7 августа, обсудит культурные отношения, диаспорное сотрудничество, безопасность, а также оборонную промышленность.

При этом Владимир Зеленский не исключает, что может прервать визит в Турцию из-за эскалации на Донбассе

Ранее журналисты выяснили, за чей счет летали Владимир Александрович с первой леди Еленой Зеленской в Одессу, и кто оплатил их визит в Южную Пальмиру.