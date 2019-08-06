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В Турции назвали темы переговоров с Зеленским

Новости » Политика    06.08.2019 - 09:29
В Турции назвали темы переговоров с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский планирует договориться с Эрдоганом о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский в Турции обсудит культурные отношения, диаспорное сотрудничество, безопасность, а также оборонную промышленность. Об этом сообщает издание QHA.

В частности, украинский президент планирует договориться с турецким лидером о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности. Кроме того, будут обсуждаться проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в сообщении.

Также Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов.

Напомним, лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев примет участие в поездке Владимира Зеленского в Турцию 7-8 августа. У них запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Джемилева, нужно обсудить вопрос украинских политических узников и их положение в анексованому Крыму и в России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Турции проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и с Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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