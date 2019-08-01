Зеленский хочет запустить русскоязычный канал: мнение экспертов

Зеленский запускает русскоязычный канал – мнение экспертов (коллаж РБК-Украина)

Офис Владимира Зеленского хочет изменить стратегию информационной безопасности Украины

В Офисе Владимира Зеленского было выдвинуто предложение о создании всемирного русскоязычного информационного канала. Политический консультант (GN Consulting) Михаил Кацин рассказал о последствиях реализации новой идеи Офиса Зеленского. По его мнению, создание русскоязычного канала – абсолютно правильная идея. Об этом он рассказал в интервью "Информатору".

Зачем создавать русскоязычный канал?

Эксперт напомнил, что одним из опорных инструментов Российской Федерации в той гибридной войне, которую она ведет против нашей страны, являются СМИ. Во время оккупации и военных действий в АТО и ООС Россия вела активную информационную войну, вбивая и россиянам, и украинцам те идеи, которые способствовали расколу в нашем обществе между различными областями нашей страны.

"С 2010 года Россия создавала телеканал "Russia Today", главной целью которого было создание пророссийского лобби за рубежом, по созданию пророссийских симпатий среди европейцев, американцев. Это – англоязычный канал, планомерно вбивавший в головы европейцев и американцев точки зрения Кремля. И пророссийские настроения среди крайних националистов и консерваторов Европы и США даже сегодня крайне сильны, что видно по риторике политиков этих стран подобной ориентации. А такое было бы невозможно, если бы часть населения этих стран не поддерживала бы действия режима Путина", - рассказывает политконсультант.

Зеленский запускает русскоязычный канал – мнение экспертов (коллаж РБК-Украина)

Именно поэтому Украине необходимо проводить агрессивную информационную политику. Кацин заявил, что речь должна идти не только о создании русскоязычного канала, но и мощного государственного англоязычного канала, который преподносил бы украинскую точку зрения на события для жителей Запада.

"Важно, чтобы такой телеканал преподносил украинскую точку зрения на внутриполитические и внешнеполитические события не только для россиян, но и для русскоязычных граждан, которые проживают, например, в Прибалтике, Германии, Австрии. То есть, мы говорим сейчас о всех странах, которые густо населены выходцами из постсоветского пространства, включая США и Израиль. Это – абсолютно правильная идея, поскольку она ложится в ту стратегию информационной безопасности, которую наше государство должно преследовать в принципе", - считает эксперт.

По его мнению, еще одним преимуществом русскоязычного телеканала является возможность непосредственно коммуницировать с россиянами. Кацин считает, что создание такого канала и преподнесение того позитивного, что происходит в нашей стране, дало бы дополнительный импульс оппозиционным силам в Российской Федерации.

Борьба за умы уехавших украинцев

Эксперт отреагировал на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который сказал, что главная задача канала – бороться за умы украинцев.

"Я считаю, что, с одной стороны, это – борьба за умы украинцев, говорящих на русском языке, поскольку они являются глубоко патриотичными украинцами. С другой стороны, те украинцы, которые в 2014 году выехали в Россию, это – борьба и за их умы. Чтобы они поняли, что в Украине они смогут найти свободу, что тут созданы все условия для того, чтобы они могли саморазвиваться. Чтобы они, наконец, поняли, что здесь их родина, а не в Москве или Ростове, и они вернулись. И для этого такой телеканал просто необходим", — уверен Михаил Кацин.

Украиноязычная оппозиция

Михаил Кацин также заявил, что многие украиноязычные жители страны могут негативно воспринять новый проект.

Зеленский запускает русскоязычный канал – мнение экспертов (коллаж РБК-Украина)

"Понятно, что у кого-то это вызовет негативные эмоции. Но большинство граждан нашей страны, даже говорящих только по-украински, поймут необходимость создания такого канала и поддержат его. Мы не просто боремся за возвращение наших территорий и восстановление территориальной целостности нашей страны, мы боремся еще и за умы тех наших граждан, которые проживают в аннексированном Крыму, на оккупированных территориях или в России. Мы боремся за ментальное возвращение наших сограждан в Украину. И создание такого СМИ станет сигналом нашим гражданам, что вне зависимости от того, на каком языке вы говорите, Украина была, есть и остается вашим родным домом", — считает эксперт.

Что из этого выйдет?

Политический аналитик считает, что, если этот канал получит должное финансирование, будет иметь четкую стратегию своего развития, а главное – команда журналистов будет действительно выдающейся, тогда канал сможет стать серьезным оружием в гибридной войне, затеянной Российской Федерацией против Украины.

"Считаю, что этот телеканал должен быть только государственным, поскольку он работает на государство. Он должен полностью финансироваться государством, чтобы никакой олигарх не смог его перекупить. Ведь речь идет не об интересах какой-то финансово-промышленной группы, а об интересах нашей страны", — подытожил Кацин.

Зеленский запускает русскоязычный канал – мнение экспертов (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее владелец NewsOne анонсировал "телемост" на российском ТВ.