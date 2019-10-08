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Зеленский в День очищения почтил память погибших в Бабьем Яру (фото)

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 12:51
Зеленский в День очищения почтил память погибших в Бабьем Яру (фото)
Владимир Зеленский (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве

Владимир Зеленский в День очищения (Йом-Кипур) почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Во вторник, 8 октября, президент Украины вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Зеленский в День очищения почтил память погибших в Бабьем Яру (фото)

Зеленский в Бабьем Яру в Киеве 8 октября (фото: facebook.com/president.gov.ru)

Раввины прочитали молитву за жертв трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Зеленский в Бабьем Яру в Киеве 8 октября (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Добавим, что 8 октября евреи отмечают большой праздник Йом-Кипур - День очищения. В этот день Всевышний окончательно решает судьбу человека на предстоящий год. В этот день подписывается приговор.

В Йом-Кипур традиция предписывает иудеям забыть о физических сторонах жизни. Запрещено также прикасаться к кожаным изделиям, пользоваться косметикой, умываться и вступать в брачные отношения.

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