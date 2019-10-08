Зеленський у День очищення вшанував пам'ять загиблих в Бабиному Яру (фото)

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Володимир Зеленський ушанував память жертв масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві

Володимир Зеленський у День очищення (Йом-Кіпур) ушанував память жертв масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві.

У вівторок, 8 жовтня, президент України разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" - пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зеленський у Бабиному Яру в Києві 8 жовтня (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Зеленський у Бабиному Яру в Києві 8 жовтня (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зауважимо, що 8 жовтня євреї відзначають велике свято Йом-Кіпур - День очищення. Цього дня Всевишній остаточно вирішує долю людини на майбутній рік. Цього дня підписується вирок.

У Йом-Кіпур традиція наказує юдеям забути про фізичні сторони життя. Заборонено також торкатися до шкіряних виробів, користуватися косметикою, вмиватися і вступати у шлюбні відносини.