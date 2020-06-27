Зеленский дал Потапу заслуженного артиста, а Билык - орден

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский подписал указ о награждении деятелей культуры и спорта по случаю Дня Конституции

Владимир Зеленский присвоил певцам Потапу и Арсену Мирзояну звания заслуженных артистов Украины, а артисток Тину Кароль и Ирину Билык наградил орденом княгини Ольги III степени.

Такие указы глава государства подписал 27 июня. Об этом передали в пресс-службе президента.

Сегодня Зеленский отметил государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта по случаю завтрашнего праздника День Конституции.

Указы о награждении госнаградами были подписаны "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения".

Кого наградил Зеленский: полный список

Орденом князя Ярослава Мудрого III степени награждены

солист-вокалист Василий Зинкевич

артистка балета - ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко" Елена Филипьева

Орден "За заслуги" I степени получил

гендиректор - художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский

Награждены орденом "За заслуги" III степени

телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина

директор - худрук Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус

директор - худрук Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский

Орденом княгини Ольги III степени награждены

певица и артистка Ирина Билык

певица и артистка Тина Кароль

звание "Народный артист Украины" присвоено

артисту театра и кино Олегу Филимонову

звание "Заслуженный артист Украины" дали

певцу и композитору Арсену Мирзояну

певцу, композитору, продюсеру Алексею Потапенко (Потап)

звание "Заслуженный деятель искусств Украины" было присвоено

режиссеру, сценаристу Нариману Алиеву

режиссеру Антонио Лукичу

Удостоили государственными наградами также председателя правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратими об'єднані" Ярослава Биласа (орден" За заслуги "III степени) и оперуполномоченного сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старшего лейтенанта полиции Дарвина Потуданського (орден "За мужество" III степени, посмертно).

Награждены такие деятели спорта:

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронного Светлана Саидов (орден княгини Ольги II степени), старший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

"Кроме того, награждены генеральный директор общества "Информационное агентство "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени) и главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Елена Несмеян (орден" За заслуги "I степени, посмертно)", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на скандал с Третьяковой и назвал ее торпедой.

Также сообщалось, что недавно Олег Сенцов обратился к президенту Зеленскому и пригрозил ему судом.

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Автор: Владимир Костырин