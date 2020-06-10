Сенцов обратился к Зеленскому и пригрозил ему судом

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов требует от Владимира Зеленского выполнять свои обязанности, как гаранта конституционных прав и свобод украинцев

Олег Сенцов обратился к Владимиру Зеленскому с открытым письмом требуя прекратить преследование волонтеров и добровольцев, которые в 2014 остановили российскую агрессию на Востоке Украины.

Об этом бывший узник Кремля написал на своей странице в Facebook.

Сенцов требует от Зеленского обеспечить справедливое рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, двое из которых находятся под стражей уже 6 месяцев.

При этом, по словам бывшего политзаключенного, никаких убедительных доказательств причастности Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь предоставлено не было. Сенцов назвал происходящее нарушением прав человека.

"Все судебные заседания открыты для прессы и общественности, транслируются в сети интернет. Общество наблюдает следующее: адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, которые полностью опровергают обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Не смотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении мер пресечения Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь", - пишет Сенцов.

По мнению бывшего узника Кремля, следствие уже завершено, общественное мнение на этот счет сформировано. И многие известный авторитетные люди готовы взять подозреваемых на поруки, но вопреки всему они находятся под арестом и содержание этих людей под стражей делает общественно-опасной атмосферу в стране.

"Если украинская судебная система не способна дать надлежащую оценку таким "доказательствам" следствия и продолжать держать за решеткой невиновных людей, то Европейский суд по правам человека однозначно примет во внимание все аргументы и примет решение с точки зрения объективного наблюдателя и ответчиком в таком случае будет государство Украина", - заявил Олег Сенцов.

Он потребовал от президента гарантировать соблюдения конституционных прав и свобод подозреваемых.

"Требуем от Вас, как Президента Украины, гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдения конституционных прав и свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом с тем, чтобы не продолжалось безосновательное содержания за решеткой невинных людей и украинское общество не потеряло веру в справедливость и правосудие в Украине", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что материалы по подозреваемым в убийстве Щеремета объединили в одно дело.

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Автор: Светлана Мащенко