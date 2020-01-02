Зеленский в Буковеле: в сети появились первые фотографии

Президент Украины Владимир Зеленский отправился встречать Новый год на запад страны. Накануне праздников он сказал журналистам, что хотел бы встретить Новый год в Карпатах. В сети стали появляться снимки Зеленского на горнолыжном курорте в Буковеле.

Стоит отметить, что ранее было известно о том, что Владимир Зеленский 31 декабря будет в государственной резиденции "Синегора".

"Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать – здесь. Хочу", – рассказал Зеленский.

Резиденция "Синегора" расположена в селе Гута Ивано-Франковской области. На 10 тысячах гектаров "Синегоры" находятся гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое. Также к президенту должен был присоединиться глава Офиса президента Андрей Богдан со своей спутницей Анастасией Сличной.

А 1 января в Instagram появились фотографии отдыхающих с Владимиром Зеленским на склонах горнолыжного курорта Буковель, который находится в 110 километрах от поселка Гуты. Снимок разместил пользователь kolia_sofron.

На фотографии автор аккаунта стоит вместе с президентом Украины в горнолыжном снаряжении на фоне заснеженного горного спуска. Рядом с ними стоят лыжи.

Владимира Зеленского сфотографировали в Буковеле