Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе вместе со своим мужем президентом Владимиром Зеленским и детьми. Соответствующие фотографии опубликованы на странице музея в Facebook.

Жена президента надела платье-рубашку из легкой ткани, которое было на ней свободно и закрывало руки. Под рубашку Зеленская надела белые кюлоты, а на ногах у Зеленской были шлепанцы. При этом на ней практически не было никаких украшений, кроме золотых сережек и тонкого украшения на шее.

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Стоит отметить, что именно шлепанцы первой леди Украины вызвали негодование у пользователей сети.

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Пользователь сети Михаил Голубь в Facebook обратил внимание на то, что Зеленская надела шлепки и написал: "Первая леди посетила Оман с официальным спа-визитом".

Другие тоже прокомментировали фотографии Елены Зеленской в шлепанцах.

Старая традиция тырить тапки в отелях;

Визит в Канаду не научил ничему;

Ой, так это лыжи. Не успели переодеться;

Какая разница!!! Не в полотенце и на том спасибо!

Стоит отметить, что Владимир Зеленский вместе с семьей в Омане поселился в элитном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи в этом отеле доходит до 4 тысяч долларов. При этом здание комплекса поражает своим шиком.