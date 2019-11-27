ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве

Lite » Мода 27.11.2019 - 12:44
Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Платье, которое Елена выбрала для церемонии встречи, очень сдержанное

Елена Зеленская и Владимир Зеленский в Эстонии пробыли всего один день. В столице государства, Таллине, первая леди Украины посетила самый старый, но при этом очень современный роддом Эстонии - Восточно-Таллиннской центральной больницы. Здесь Зеленской сотрудники медицинского учреждения провели экскурсию, а также поделились своим опытом. К примеру, Елену впечатлил уход, который получает роженица и ее малыш. Также Елена отметила, что отдельной гордостью женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больнице является единственный в стране банк грудного молока. 27 ноября Елена и Владимир Зеленские прибыли в Литву.

Для официальной церемонии встречи Елена Зеленская выбрала достаточно оригинальное платье черного цвета. Платье с пышной юбкой очень сдержанное - длинные рукава, воротник застегнут на последнюю пуговицу. Отдельного внимания заслуживает еще одна “изюминка” образа - вертикальные декоративные полосы, которые визуально делают талию первой леди стройнее, а также создают “эффект-корсета”.

Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве

Свой деловой образ Зеленская дополнила черными туфлями. Волосы завиты в легкие небрежные локоны. А макияж сделан с акцентом на глаза. Также в глаза бросается маникюр первой леди с красным лаком.

Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве

Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве

Отметим, что в Вильнюсе Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседа. Официальная церемония встречи состоялась у Президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы.

После завершения встречи под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы состоится Двенадцатое заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики. Также будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, ранее первая леди Украины показала детали “эстонского образа”.

Пример изысканности и элегантности: Елена Зеленская показала детали “эстонского образа” Наделала шума: почему Елена Зеленская решила расстаться со скандально известным платьем
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь