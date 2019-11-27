Сама сдержанность: Елена Зеленская выбрала оригинальное платье-корсет для церемонии встречи в Литве

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Платье, которое Елена выбрала для церемонии встречи, очень сдержанное

Елена Зеленская и Владимир Зеленский в Эстонии пробыли всего один день. В столице государства, Таллине, первая леди Украины посетила самый старый, но при этом очень современный роддом Эстонии - Восточно-Таллиннской центральной больницы. Здесь Зеленской сотрудники медицинского учреждения провели экскурсию, а также поделились своим опытом. К примеру, Елену впечатлил уход, который получает роженица и ее малыш. Также Елена отметила, что отдельной гордостью женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больнице является единственный в стране банк грудного молока. 27 ноября Елена и Владимир Зеленские прибыли в Литву.

Для официальной церемонии встречи Елена Зеленская выбрала достаточно оригинальное платье черного цвета. Платье с пышной юбкой очень сдержанное - длинные рукава, воротник застегнут на последнюю пуговицу. Отдельного внимания заслуживает еще одна “изюминка” образа - вертикальные декоративные полосы, которые визуально делают талию первой леди стройнее, а также создают “эффект-корсета”.

Свой деловой образ Зеленская дополнила черными туфлями. Волосы завиты в легкие небрежные локоны. А макияж сделан с акцентом на глаза. Также в глаза бросается маникюр первой леди с красным лаком.

Отметим, что в Вильнюсе Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседа. Официальная церемония встречи состоялась у Президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы.

После завершения встречи под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы состоится Двенадцатое заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики. Также будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, ранее первая леди Украины показала детали “эстонского образа”.