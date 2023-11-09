Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

Так, під час візиту Зеленська виступила з інспіраційною промовою для студентів та випускників Сорбонни.

"У будь-якого агресора, диктатора, тирана є потужний противник, який його дійсно лякає. Люди із критичним мисленням. Які не піддаються стереотипам, які аналізують. І які не байдужі. Бачу цей дух зокрема у сьогоднішніх студентах - українських і французьких. Їх не обдурити, не залякати", - сказала перша леді.

Олена Зеленська в університеті Сорбонни (фото: Український інститут)

Зауважимо, що україністика в Сорбонні була закрита у 2012 році. Тоді усі книжки передали іншим бібліотекам, а студенти втратили доступ до українських наративів у рамках своїх курсів.

Меморандум про співпрацю між Українським інститутом і університетом Сорбонни дозволить відновити роботу над відділенням україністики та українознавчими програмами, проводити лекції і презентацій провідних дієвців культури і громадянського суспільства України, а також сприяти студентам і молодим науковцям, які обирають українську тематику як предмет досліджень.

"Україні стратегічно важливо розвивати осередки українських студій за кордоном. І меморандум між Українським інститутом і університетом Сорбонни є великим кроком для відновлення відділення україністики тут. Ми співпрацювали з університетом Сорбонни в рамках проєкту "Українська Весна" минулого року і вдячні партнерам за можливість розширити нашу співпрацю", - коментує гендиректор Українського інституту Володимир Шейко.

У державний університет в Парижі передали багато українських книг (фото: Український інститут)

Щоб знову наповнити бібліотеку Сорбонни українською літературою, Український інститут підготував добірку з 40 книжок, серед яких зокрема:

збірка-білінгва "Вибране" Василя Стуса

"Російсько-українська війна: повернення історії" Сергія Плохія

"Світлий шлях: історія одного концтабору" Станіслава Асєєва

антологія серії "Кримський інжир"

"Ukraїner. Країна зсередини" Ukraïner

"Україна. Їжа та історія" видавництва їzhakultura та інші.

Із історією українського мистецтва студентів також познайомлять видання французькою "Українські мистці Парижа 1900-1939" Віти Сусак, "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930" Тетяни Філевської, "Образний світ Георгія Нарбута й творення українського бренду" Мирослави Мудрак, а також численні каталоги виставок українського мистецтва.

Французьких студентів ознайомлять з історією українського мистецтва (фото: Український інститут)

Образ Олени Зеленської у Сорбонні

Дружина президента любить класику, вишуканість, лаконічність, зручність та сенс. Саме тому її одяг ніколи не буває простим та непомітним. Навіть, якщо нічого особливого в образах жінки немає, вони несуть в собі важливі повідомлення для світу.

На зустріч з українськими студентами в Сорбонні та її представниками, пані Олена одягнула класичний сірий костюм, що складається з приталеного жакету та широких брюк кюлотів.

Також вона обрала сорочку на гудзиках до самої шиї у неймовірному смарагдовому кольорі, що дуже вигідно поєднується з сірим кольором костюма.

Деталізувала свій лук жінка завдяки улюбленим чорним туфлям чиновникам та за допомогою чорного поясу.

Звісно не обійшлося й без прикрас. Олена обрала масивні золоті сережки, якими відтінила серйозність свого образу.

До речі сірий колір символізує мудрість, спокій, нейтральність та стабільність. А ось смарагдовий колір має відображає елегантність та стриману розкіш.

Образ Зеленської у Сорбонні (фото: Український інститут)