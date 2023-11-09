Зеленская в стиле посетила университет Сорбонны в Париже (фото)

Во время визита Зеленская выступила с инспирационной речью для студентов и выпускников Сорбонны.

"У любого агрессора, диктатора, тирана есть мощный противник, который его действительно пугает. Люди с критическим мышлением. Не поддающиеся анализующим стереотипам. И какие не безразличны. Вижу этот дух, в частности, в сегодняшних студентах - украинских и французских. Их не обмануть, не запугать", - сказала первая леди.

Елена Зеленская в университете Сорбонны (фото: Украинский институт)

Отметим, что украинистика в Сорбонне была закрыта в 2012 году. Тогда все книги передали другим библиотекам, а студенты потеряли доступ к украинским нарративам в рамках своих курсов.

Меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и университетом Сорбонны позволит возобновить работу над отделением украинистики и украиноведческими программами, проводить лекции и презентаций ведущих деятелей культуры и гражданского общества Украины, а также содействовать студентам и молодым ученым, выбирающим украинскую тематику как предмет исследований.

“Украине стратегически важно развивать центры украинских студий за рубежом. И меморандум между Украинским институтом и Сорбонным университетом является большим шагом для восстановления отделения украинистики здесь. Мы сотрудничали с университетом Сорбонны в рамках проекта "Украинська Весна" в прошлом году и благодарны партнерам за возможность расширить наше сотрудничество", - комментирует гендиректор Украинского института Владимир Шейко.

В государственный университет в Париже передали многие украинские книги (фото: Украинский институт)

Чтобы снова наполнить библиотеку Сорбонны украинской литературой, Украинский институт подготовил подборку из 40 книг, среди которых:

збірка-білінгва "Вибране" Василя Стуса

"Російсько-українська війна: повернення історії" Сергея Плохия

"Світлий шлях: історія одного концтабору" Станислава Асеева

антологія серии "Кримський інжир"

"Ukraїner. Країна зсередини" Ukraïner

"Україна. Їжа та історія2" издательства їzhakultura и другие.

С историей украинского искусства студентов также познакомят издание на французском “Украинські митці Парижа 1900-1939” Вити Сусак, “Казимир Малевич. Київський період 1928-1930” Татьяны Филевской, “Образний світ Георгия Нарбута і творення украинського бренду” Мирославы Мудрак, а также многочисленные каталоги выставок украинского искусства.

Французских студентов ознакомят с историей украинского искусства (фото: Украинский институт)

Образ Елены Зеленской в Сорбонне

Жена президента любит классику, изысканность, лаконичность, удобство и смысл. Именно поэтому ее одежда никогда не бывает простой и незаметной. Даже если ничего особенного в образах женщины нет, они несут в себе важные сообщения для мира.

На встречу с украинскими студентами в Сорбонне и ее представителями Елена надела классический серый костюм, состоящий из приталенного жакета и широких брюк кюлотов.

Также она выбрала рубашку на пуговицах до самой шеи в невероятном изумрудном цвете, что очень выгодно сочетается с серым цветом костюма.

Детализовала свой лук женщина благодаря любимым черным туфлям чиновникам и с помощью черного пояса.

Конечно, не обошлось и без украшений. Елена избрала массивные золотые серьги, которыми оттенила серьезность своего образа.

Кстати, серый цвет символизирует мудрость, спокойствие, нейтральность и стабильность. А вот изумрудный цвет должен отражать элегантность и сдержанную роскошь.

Образ Зеленской в Сорбонне (фото: Украинский институт)