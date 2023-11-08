Зеленська вразила французів стильним жакетом з кульбабами під час виступу на конференції ЮНЕСКО

За стилем Зеленської стежать мільйони людей, зокрема це дизайнери, стилісти та представники ЗМІ. Оскільки одяг Олени завжди є символічним та несе в собі важливі сенси.

Про те, в якому образі перша леді підкорила французів цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Зеленської.

Олена Зеленська вразила французів цікавим жакетом

Для свого емоційного виступу на конференції ЮНЕСКО, перша леді обрала досить лаконічне вбрання, яке змогло передати певні меседжі всім, хто був присутній у залі.

Олена, напевно, вперше одягнула чорну спідницю довжини міді, чорний гольф з комірцем та дуже цікавий сірий жакет, який має на собі малюнок кульбабок.

Свій образ дружина президента доповнила чорними туфлями човниками, які вона досить часто обирає. Тому, лук Олени вийшов досить стриманим, лаконічним та дуже символічним.

Олена Зеленська вразила французів цікавим жакетом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Символізм кульбабки

Кульбаба символізує силу сонця і світла, вважається квіткою вірності, щастя і радості, уособлює світлі думки та дитячі мрії.

Зовсім не дивно, що жінка обрала для конференції саме кульбабу, адже під час свого виступу вона розповідала, яку культурну спадщину ЮНЕСКО російські загарбники вже зруйнували.

Олена Зеленська вразила французів цікавим жакетом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Відомості виступ Зеленської на конференції ЮНЕСКО

"Щоразу, розповідаючи, як Росія нищить нашу культурну спадщину, маю свіжі приклади цього варварства. Ось і напередодні моєї поїздки до Франції ворожа ракета пошкодила Одеський національний художній музей", - розповіла пані Зеленська.

Також Олена наголосила про те, що все, що нині переживає Україна, не має бути проблемою лише України та закликала ще більше підтримувати Україну та українців, бо захист України нині і є захистом миру у світі.

Крім конференції дружина Зеленського завітала до "Книжкової полички" з найкращими українськими виданнями з історії, літератури, філософії, найцікавішими авторами.

"ЮНЕСКО, як ніхто інший у світі, знає, як нападник полює на українську культуру - руйнує українські бібліотеки, музеї, пам’ятки, бо саме ця організація веде ретельний облік таких злочинів і багато робить для захисту нашого спадку", - зазначає перша леді.