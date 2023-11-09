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Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

Четвер 09 листопада 2023 19:14
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Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото) Олена Зеленська у Парижі (фото: Український інститут)
Автор: Юлія Любченко

9 листопада Олена Зеленська відвідала Сорбонну - один з найстаріших університетів світу. Під час візиту бібліотеці французького вишу подарували добірку з близько 40 українських книжок про історію України, історію українського мистецтва, архітектуру, театр та музику. Крім того, Український інститут, директор якого супроводжував першу леді, підписав з Сорбонною меморандум про співпрацю, тож тепер там знову розвиватимуться українознавчі програми.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у прес-службі Українського інституту.

Так, під час візиту Зеленська виступила з інспіраційною промовою для студентів та випускників Сорбонни.

"У будь-якого агресора, диктатора, тирана є потужний противник, який його дійсно лякає. Люди із критичним мисленням. Які не піддаються стереотипам, які аналізують. І які не байдужі. Бачу цей дух зокрема у сьогоднішніх студентах - українських і французьких. Їх не обдурити, не залякати", - сказала перша леді.

Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

Олена Зеленська в університеті Сорбонни (фото: Український інститут)

Зауважимо, що україністика в Сорбонні була закрита у 2012 році. Тоді усі книжки передали іншим бібліотекам, а студенти втратили доступ до українських наративів у рамках своїх курсів.

Меморандум про співпрацю між Українським інститутом і університетом Сорбонни дозволить відновити роботу над відділенням україністики та українознавчими програмами, проводити лекції і презентацій провідних дієвців культури і громадянського суспільства України, а також сприяти студентам і молодим науковцям, які обирають українську тематику як предмет досліджень.

"Україні стратегічно важливо розвивати осередки українських студій за кордоном. І меморандум між Українським інститутом і університетом Сорбонни є великим кроком для відновлення відділення україністики тут. Ми співпрацювали з університетом Сорбонни в рамках проєкту "Українська Весна" минулого року і вдячні партнерам за можливість розширити нашу співпрацю", - коментує гендиректор Українського інституту Володимир Шейко.

Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

У державний університет в Парижі передали багато українських книг (фото: Український інститут)

Щоб знову наповнити бібліотеку Сорбонни українською літературою, Український інститут підготував добірку з 40 книжок, серед яких зокрема:

  • збірка-білінгва "Вибране" Василя Стуса

  • "Російсько-українська війна: повернення історії" Сергія Плохія

  • "Світлий шлях: історія одного концтабору" Станіслава Асєєва

  • антологія серії "Кримський інжир"

  • "Ukraїner. Країна зсередини" Ukraïner

  • "Україна. Їжа та історія" видавництва їzhakultura та інші.

Із історією українського мистецтва студентів також познайомлять видання французькою "Українські мистці Парижа 1900-1939" Віти Сусак, "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930" Тетяни Філевської, "Образний світ Георгія Нарбута й творення українського бренду" Мирослави Мудрак, а також численні каталоги виставок українського мистецтва.

Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

Французьких студентів ознайомлять з історією українського мистецтва (фото: Український інститут)

Образ Олени Зеленської у Сорбонні

Дружина президента любить класику, вишуканість, лаконічність, зручність та сенс. Саме тому її одяг ніколи не буває простим та непомітним. Навіть, якщо нічого особливого в образах жінки немає, вони несуть в собі важливі повідомлення для світу.

На зустріч з українськими студентами в Сорбонні та її представниками, пані Олена одягнула класичний сірий костюм, що складається з приталеного жакету та широких брюк кюлотів.

Також вона обрала сорочку на гудзиках до самої шиї у неймовірному смарагдовому кольорі, що дуже вигідно поєднується з сірим кольором костюма.

Деталізувала свій лук жінка завдяки улюбленим чорним туфлям чиновникам та за допомогою чорного поясу.

Звісно не обійшлося й без прикрас. Олена обрала масивні золоті сережки, якими відтінила серйозність свого образу.

До речі сірий колір символізує мудрість, спокій, нейтральність та стабільність. А ось смарагдовий колір має відображає елегантність та стриману розкіш.

Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)

Образ Зеленської у Сорбонні (фото: Український інститут)

Раніше ми писали про те, як Зеленська вразила французів стильним жакетом з кульбабами.

Також читайте наш матеріал про те, як Олена Зеленська у стильному вбранні зустрілась з пані Урсулою.

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