Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі (фото)
9 листопада Олена Зеленська відвідала Сорбонну - один з найстаріших університетів світу. Під час візиту бібліотеці французького вишу подарували добірку з близько 40 українських книжок про історію України, історію українського мистецтва, архітектуру, театр та музику. Крім того, Український інститут, директор якого супроводжував першу леді, підписав з Сорбонною меморандум про співпрацю, тож тепер там знову розвиватимуться українознавчі програми.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у прес-службі Українського інституту.
Так, під час візиту Зеленська виступила з інспіраційною промовою для студентів та випускників Сорбонни.
"У будь-якого агресора, диктатора, тирана є потужний противник, який його дійсно лякає. Люди із критичним мисленням. Які не піддаються стереотипам, які аналізують. І які не байдужі. Бачу цей дух зокрема у сьогоднішніх студентах - українських і французьких. Їх не обдурити, не залякати", - сказала перша леді.
Олена Зеленська в університеті Сорбонни (фото: Український інститут)
Зауважимо, що україністика в Сорбонні була закрита у 2012 році. Тоді усі книжки передали іншим бібліотекам, а студенти втратили доступ до українських наративів у рамках своїх курсів.
Меморандум про співпрацю між Українським інститутом і університетом Сорбонни дозволить відновити роботу над відділенням україністики та українознавчими програмами, проводити лекції і презентацій провідних дієвців культури і громадянського суспільства України, а також сприяти студентам і молодим науковцям, які обирають українську тематику як предмет досліджень.
"Україні стратегічно важливо розвивати осередки українських студій за кордоном. І меморандум між Українським інститутом і університетом Сорбонни є великим кроком для відновлення відділення україністики тут. Ми співпрацювали з університетом Сорбонни в рамках проєкту "Українська Весна" минулого року і вдячні партнерам за можливість розширити нашу співпрацю", - коментує гендиректор Українського інституту Володимир Шейко.
У державний університет в Парижі передали багато українських книг (фото: Український інститут)
Щоб знову наповнити бібліотеку Сорбонни українською літературою, Український інститут підготував добірку з 40 книжок, серед яких зокрема:
-
збірка-білінгва "Вибране" Василя Стуса
-
"Російсько-українська війна: повернення історії" Сергія Плохія
-
"Світлий шлях: історія одного концтабору" Станіслава Асєєва
-
антологія серії "Кримський інжир"
-
"Ukraїner. Країна зсередини" Ukraïner
-
"Україна. Їжа та історія" видавництва їzhakultura та інші.
Із історією українського мистецтва студентів також познайомлять видання французькою "Українські мистці Парижа 1900-1939" Віти Сусак, "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930" Тетяни Філевської, "Образний світ Георгія Нарбута й творення українського бренду" Мирослави Мудрак, а також численні каталоги виставок українського мистецтва.
Французьких студентів ознайомлять з історією українського мистецтва (фото: Український інститут)
Образ Олени Зеленської у Сорбонні
Дружина президента любить класику, вишуканість, лаконічність, зручність та сенс. Саме тому її одяг ніколи не буває простим та непомітним. Навіть, якщо нічого особливого в образах жінки немає, вони несуть в собі важливі повідомлення для світу.
На зустріч з українськими студентами в Сорбонні та її представниками, пані Олена одягнула класичний сірий костюм, що складається з приталеного жакету та широких брюк кюлотів.
Також вона обрала сорочку на гудзиках до самої шиї у неймовірному смарагдовому кольорі, що дуже вигідно поєднується з сірим кольором костюма.
Деталізувала свій лук жінка завдяки улюбленим чорним туфлям чиновникам та за допомогою чорного поясу.
Звісно не обійшлося й без прикрас. Олена обрала масивні золоті сережки, якими відтінила серйозність свого образу.
До речі сірий колір символізує мудрість, спокій, нейтральність та стабільність. А ось смарагдовий колір має відображає елегантність та стриману розкіш.
Образ Зеленської у Сорбонні (фото: Український інститут)
Раніше ми писали про те, як Зеленська вразила французів стильним жакетом з кульбабами.
Також читайте наш матеріал про те, як Олена Зеленська у стильному вбранні зустрілась з пані Урсулою.