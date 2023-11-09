Зеленская в стиле посетила университет Сорбонны в Париже (фото)
9 ноября Елена Зеленская посетила Сорбонну - один из старейших университетов мира. Во время визита библиотеке французского вуза подарили подборку из около 40 украинских книг об истории Украины, истории украинского искусства, архитектуре, театре и музыке. Кроме того, Украинский институт, директор которого сопровождал первую леди, подписал с Сорбонной меморандум о сотрудничестве, поэтому теперь там будут вновь развиваться украиноведческие программы.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе Украинского института.
Во время визита Зеленская выступила с инспирационной речью для студентов и выпускников Сорбонны.
"У любого агрессора, диктатора, тирана есть мощный противник, который его действительно пугает. Люди с критическим мышлением. Не поддающиеся анализующим стереотипам. И какие не безразличны. Вижу этот дух, в частности, в сегодняшних студентах - украинских и французских. Их не обмануть, не запугать", - сказала первая леди.
Елена Зеленская в университете Сорбонны (фото: Украинский институт)
Отметим, что украинистика в Сорбонне была закрыта в 2012 году. Тогда все книги передали другим библиотекам, а студенты потеряли доступ к украинским нарративам в рамках своих курсов.
Меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и университетом Сорбонны позволит возобновить работу над отделением украинистики и украиноведческими программами, проводить лекции и презентаций ведущих деятелей культуры и гражданского общества Украины, а также содействовать студентам и молодым ученым, выбирающим украинскую тематику как предмет исследований.
“Украине стратегически важно развивать центры украинских студий за рубежом. И меморандум между Украинским институтом и Сорбонным университетом является большим шагом для восстановления отделения украинистики здесь. Мы сотрудничали с университетом Сорбонны в рамках проекта "Украинська Весна" в прошлом году и благодарны партнерам за возможность расширить наше сотрудничество", - комментирует гендиректор Украинского института Владимир Шейко.
В государственный университет в Париже передали многие украинские книги (фото: Украинский институт)
Чтобы снова наполнить библиотеку Сорбонны украинской литературой, Украинский институт подготовил подборку из 40 книг, среди которых:
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збірка-білінгва "Вибране" Василя Стуса
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"Російсько-українська війна: повернення історії" Сергея Плохия
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"Світлий шлях: історія одного концтабору" Станислава Асеева
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антологія серии "Кримський інжир"
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"Ukraїner. Країна зсередини" Ukraïner
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"Україна. Їжа та історія2" издательства їzhakultura и другие.
С историей украинского искусства студентов также познакомят издание на французском “Украинські митці Парижа 1900-1939” Вити Сусак, “Казимир Малевич. Київський період 1928-1930” Татьяны Филевской, “Образний світ Георгия Нарбута і творення украинського бренду” Мирославы Мудрак, а также многочисленные каталоги выставок украинского искусства.
Французских студентов ознакомят с историей украинского искусства (фото: Украинский институт)
Образ Елены Зеленской в Сорбонне
Жена президента любит классику, изысканность, лаконичность, удобство и смысл. Именно поэтому ее одежда никогда не бывает простой и незаметной. Даже если ничего особенного в образах женщины нет, они несут в себе важные сообщения для мира.
На встречу с украинскими студентами в Сорбонне и ее представителями Елена надела классический серый костюм, состоящий из приталенного жакета и широких брюк кюлотов.
Также она выбрала рубашку на пуговицах до самой шеи в невероятном изумрудном цвете, что очень выгодно сочетается с серым цветом костюма.
Детализовала свой лук женщина благодаря любимым черным туфлям чиновникам и с помощью черного пояса.
Конечно, не обошлось и без украшений. Елена избрала массивные золотые серьги, которыми оттенила серьезность своего образа.
Кстати, серый цвет символизирует мудрость, спокойствие, нейтральность и стабильность. А вот изумрудный цвет должен отражать элегантность и сдержанную роскошь.
Образ Зеленской в Сорбонне (фото: Украинский институт)
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