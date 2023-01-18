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Зеленська розплакалась у Давосі, дізнавшись про трагедію в Броварах (фото)

Олена Зеленська на економічному форумі в Давосі (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

18 січня в Броварах у Київській області у житловому районі впав гелікоптер. У цей час перша леді Олена Зеленська перебувала на економічному форумі в Давосі. Дізнавшись жахливу новину, вона не стримала емоцій.

Як відреагувала дружина президента - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Реакція першої леді України

До 20 січня в Давосі триватиме Всесвітній економічний форум. На щорічну подію приїжджають представники багатьох країн, зокрема й Олена Зеленська від України.

Проте сьогодні її сколихнула жахлива звістка про падіння гелікоптера на дитячий садочок у Броварах, що на Київщині. Дізнавшись про трагедію, вона не змогла стримати сліз.

Фото: Getty Images

Перед тим, як говорити їй потрібно було опанувати емоції.

"Сьогодні ще один дуже сумний день - нові втрати. Я думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони трохи недоречні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що, так само як війна змінила весь світ, вона також змінила весь наш діалог", - промовила Олена Зеленська, пише Daily Mail.

Після цього відвідувачі форуму вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах упав гелікоптер поряд із дитячим садочком. Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Ще 29 осіб постраждали, серед них - 15 дітей. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВСправ. Зокрема:

  • Денис Монастирський - міністр
  • Євген Єнін - перший заступник міністра
  • Юрій Лубкович - державний секретар МВС

Володимир Зеленський уже доручив СБУ та Нацполіції з'ясувати обставини трагедії.

Раніше ми розповідали, чи спілкується Олена Зеленська з родичами з Росії.

Ми також повідомляли про те, що перша леді потрапила до 100 найвпливовіших жінок світу.

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БровариДавосОлена Зеленська