"Точки повернення немає": Олена Зеленська розповіла, чи спілкується з рідними з Росії

Так, під час одного з інтерв'ю її запитали про родичів із Росії.

Після 24 лютого Олена Зеленська активно вийшла на світову арену, відкриваючи фонди допомоги та розповідаючи про Україну іноземним виданням і журналістам.

Чи спілкується перша леді з росіянами?

У нещодавньому інтерв'ю для британської газети The Times Зеленську запитали, чи спілкується вона з родичами з Росії та чи підтримують вони Україну.

"Звичайно, Путін винен, але без підтримки російського народу він не зміг би зробити це в такому масштабі. У мене там (у Росії - ред.) родичі, але ми не спілкуємося. Ці стосунки закінчилися повністю", - рішуче каже вона.

Перша леді під час візиту до Великої Британії (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська пояснює, що коли почалася війна, всі її особисті зв'язки були обірвані охороною, і їй довелося вимкнути всі гаджети, оскільки її сім’я стала мішенню номер один. Але навіть зараз ніхто з її російських друзів з нею не зв'язався.

"Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і дітей, і твоєї родини під великою небезпекою і навіть не питають, чи ти ще живий, я вважаю, що такі стосунки закінчені", - підсумовує вона.

Що думає Зеленська про відсутність тепла та світла?

Журналіст із The Times припускає, що вона боїться довгої зими з різким падінням температури, 48-годинними відключеннями електроенергії.

Проте Олена каже, що українці надзвичайно сильні та оптимістичні попри все.

"Важко уявити, якби це трапилося з Лондоном і все місто раптом було б позбавлене світла, води, тепла та зв’язку, але українці стають досить витривалими, хоча це стає важко", - пояснює перша леді.

Вона також зазначає, що неправильно казати, що нас це не лякає, але українці просто повинні це пройти.

Про стосунки з чоловіком під час війни

Вона бачить свого чоловіка пару разів на тиждень у його президентській резиденції, де вони обоє працюють. Але діти, каже дружина президента, бачать його дуже рідко.

Коли Володимир Зеленський ще задовго до 24 лютого вперше сказав, що балотуватиметься в президенти, Олена намагалася його зупинити. Вона була переконана, що це зруйнує їхні життя.

"Іноді я відчуваю, що це не та роль, яку я собі хотіла б. Але в нас є успіхи, тому ми повинні продовжувати та продовжувати, і навіть думати, що ми можемо звернути з цього шляху зараз, є незрозумілим", - підбиває підсумки своїх роздумів перша леді.

Олена та Володимир Зеленські під час вшанування пам'яті жертв Голодомору (фото: president.gov.ua)