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Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська, яка в липні зустрілася з першими леді та джентльменами у США, цього разу долучилася до іншого офіційного заходу. Вона з'явилася на щорічній Конференції послів, і обрала для цього вишуканий образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді розповідає про це детальніше.

Новий образ Зеленської та деталі зустрічі

Так, у публікації дружина президента поділилася, що три роки тому була створена Асоціація подружжя українських дипломатів, яка показала свою ефективність у період повномасштабної війни. На заході, за словами пані Олени, вони обговорили питання потенційних спільних напрямів взаємодії та роботу на єдину мету - перемогу та відновлення нашої країни.

Фото з Конференції (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Восени наша реформа шкільного харчування виходить на світовий рівень - розповідатимемо про її успіх під час оборони країни на регіональному саміті міжнародної Коаліції шкільного харчування. Знайдемо нових партнерів, щоб побудувати більше кухонь і їдалень і щоб нове меню стало безкоштовним для всіх дітей", - поділилася Зеленська.

"Під час Олімпіади всі звернули увагу на безбар’єрність кварталів Парижа. Але наш виклик знову більший: маємо створити безбар’єрність - у просторі та можливостях - для цілої країни. У той час коли Росія привласнила стільки нашої культури, мусимо повертати її собі. Тому що більше буде українських книжкових поличок у бібліотеках різних країн, що більше відкриється українських і кримськотатарських студій, то більше правди дізнається про нас світ", - також зазначила вона.

Кадри з офіційної зустрічі (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наостанок перша леді зауважила, що подякувала представникам Асоціації за допомогу в діяльності фундації Олени Зеленської. Вона написала, що спільними зусиллями з партнерами з усього світу цього року їм вдалося:

  • передати Україні 52 автомобілі швидкої допомоги замість тих, які знищила Росія;
  • відправити 1500 дітей із великих прийомних родин до табору "Артек-Буковель";
  • зайнятися питанням відбудовування та оснащення опорної лікарні в Ізюмі на Харківщині;
  • 180 маленьких українців із досвідом війни побували в психологічному кемпі "Голоси дітей";
  • Звести 14 будинків для великих прийомних родин (проєкт "Адреса дитинства");
  • 60 тисяч гаджетів для дистанційної освіти зібрали для учнів і вчителів;
  • профінансувати створення при лікарнях у шести містах "Шкіл супергероїв" - класів для дітей на тривалому лікуванні.

Новий образ Зеленської (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для офіційного заходу Зеленська обрала вишуканий костюм пастельно-м'ятного відтінку, який відрізнявся стильним фасоном. Вбрання складалося із подовженого піджака та широких брюк, які залишаються актуальними цього сезону.

Діловий аутфіт пані Олена підкреслила туфлями-човниками бежевого кольору, об'ємно укладеним волоссям, масивними золотими сережками, а також невеликою кількістю макіяжу.

 

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Олена Зеленська