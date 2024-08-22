Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)

Олена Зеленська, яка в липні зустрілася з першими леді та джентльменами у США, цього разу долучилася до іншого офіційного заходу. Вона з'явилася на щорічній Конференції послів, і обрала для цього вишуканий образ.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді розповідає про це детальніше.
Так, у публікації дружина президента поділилася, що три роки тому була створена Асоціація подружжя українських дипломатів, яка показала свою ефективність у період повномасштабної війни. На заході, за словами пані Олени, вони обговорили питання потенційних спільних напрямів взаємодії та роботу на єдину мету - перемогу та відновлення нашої країни.
"Восени наша реформа шкільного харчування виходить на світовий рівень - розповідатимемо про її успіх під час оборони країни на регіональному саміті міжнародної Коаліції шкільного харчування. Знайдемо нових партнерів, щоб побудувати більше кухонь і їдалень і щоб нове меню стало безкоштовним для всіх дітей", - поділилася Зеленська.
"Під час Олімпіади всі звернули увагу на безбар’єрність кварталів Парижа. Але наш виклик знову більший: маємо створити безбар’єрність - у просторі та можливостях - для цілої країни. У той час коли Росія привласнила стільки нашої культури, мусимо повертати її собі. Тому що більше буде українських книжкових поличок у бібліотеках різних країн, що більше відкриється українських і кримськотатарських студій, то більше правди дізнається про нас світ", - також зазначила вона.
Наостанок перша леді зауважила, що подякувала представникам Асоціації за допомогу в діяльності фундації Олени Зеленської. Вона написала, що спільними зусиллями з партнерами з усього світу цього року їм вдалося:
Для офіційного заходу Зеленська обрала вишуканий костюм пастельно-м'ятного відтінку, який відрізнявся стильним фасоном. Вбрання складалося із подовженого піджака та широких брюк, які залишаються актуальними цього сезону.
Діловий аутфіт пані Олена підкреслила туфлями-човниками бежевого кольору, об'ємно укладеним волоссям, масивними золотими сережками, а також невеликою кількістю макіяжу.
Також Зеленська показала вишуканий образ під час відеорозмови з першою леді Гватемали.
А ще пригадайте, в якому вбранні перша леді зустріла герцогиню Единбургську в Києві.