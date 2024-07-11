Показала особливу брошку. Зеленська у США зустрілася з першими леді і джентльменами

Олена Зеленська, яка наразі разом з чоловіком перебуває у США для участі у ювілейному саміті НАТО, також встигла відвідати низку інших заходів . Наприклад, нещодавно вона зустрілася з першими леді і джентльменами світу, про що повідомила у соцмережах.

Що відомо про цю масштабну подію та у якому вбранні там з’явилася перша леді, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про захід

Дружина Зеленського поділилася, що мала змогу поспілкуватися з подружжями керівників членів держав НАТО. Серед присутніх були Джилл Байден, Еміне Ердоган, Агата Корнхаусер-Дуда та інші.

Пані Олена розповіла, що під час зустрічі вони обговорили масштабну російську атаку РФ по Україні, у тому числі і удар по дитячій лікарні "Охматдит".

"Поки не зупинений агресор, діти в небезпеці. Не лише українські. Всі. Навіть якщо не всі дорослі світу це розуміють. Ми в нашій спільноті розуміємо. Ба більше, багато її учасників уже безпосередньо рятували українських дітей, вивозячи їх у перші місяці навали до своїх країн на лікування", - зазначила Зеленська.

Окрім того, перша леді зауважила, що цієї осені у столиці пройде четвертий Саміт перших леді джентльменів, тема якого - безпека дітей.

"Кожній і кожному з моїх колег - людям з активною громадською позицією - є що сказати з власного професійного, громадського і навіть батьківського досвіду. Кожен обере собі найближчу тему", - пояснила вона.

"Але наша спільнота ніколи не обмежується лише словами: у минулі роки на Саміті ми зібрали кошти на швидкі для України, започаткували медичне партнерство між українськими та закордонними клініками. Продовжуємо діяти. Бо найкраща відповідь на атаки, якими нас хочуть зупинити й паралізувати, - дія", - додала Зеленська.

Образ першої леді

На офіційній зустрічі обраниця Володимира Зеленського постала утемно-синьому костюмі, що складався з широких брюк та подовженого піджака. Його вона підкреслила класичною блузою з масивним коміром, а також однією яскравою деталлю, яку неможливо не помітити, - брошкою під назвою "Полин, Євшан-Зілля".

Дизайнером виробу є Руслан Багінський, який відомий також виробами капелюхів, що прийшлися до смаку світовим зіркам.

У соцмережах автор прикраси розповідав, що її було виготовлено спеціально для першої леді України, а також детально висловлювався про символізм цього аксесуару.

"Євшан-зілля - полин, квітка українського степу, що є складовою українського і кримськотатарського фольклору. В українській художній літературі слово "євшан" стало синонімом тяжіння та любові до рідної землі, до свого коріння. За інтерпретаціями старої легенди, духмяний запах полині повертає людей на стежку, що обов'язково приведе додому", - писав Багінський в одному з постів.

Брошка "Полин, Євшан-Зілля" (Фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

До слова, Саміт перших Леді та джентльменів - щорічна міжнародна подія, яку Олена Зеленська ініціювала у 2021 році. Захід об'єднує перших леді та джентльменів усього світу, де вони обговорюють, як подолати проблеми та виклики сучасного світу.

Крім того, під час першого Саміту була започаткована платформа для розв'язання гуманітарних проблем.