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Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любовь Блажко

Елена Зеленская, которая в июле встретилась с первыми леди и джентльменами в США, на этот раз присоединилась к другому официальному мероприятию. Она появилась на ежегодной Конференции послов, и выбрала для этого изысканный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди рассказывает об этом подробнее.

Новый образ Зеленской и детали встречи

Так, в публикации супруга президента поделилась, что три года назад была создана Ассоциация супругов украинских дипломатов, которая показала свою эффективность в период полномасштабной войны. На мероприятии, по словам госпожи Елены, они обсудили вопросы потенциальных совместных направлений взаимодействия и работу на единственную цель - победу и восстановление нашей страны.

Фото с Конференции (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Осенью наша реформа школьного питания выходит на мировой уровень - будем рассказывать о ее успехе во время обороны страны на региональном саммите международной Коалиции школьного питания. Найдем новых партнеров, чтобы построить больше кухонь и столовых и чтобы новое меню стало бесплатным для всех детей", - поделилась Зеленская.

"Во время Олимпиады все обратили внимание на безбарьерность кварталов Парижа. Но наш вызов снова больше: должны создать безбарьерность - в пространстве и возможностях - для целой страны. В то время когда Россия присвоила столько нашей культуры, мы должны возвращать ее себе. Потому как больше будет украинских книжных полочек в библиотеках разных стран, тем больше откроется украинских и крымскотатарских студий, тем больше правды узнают о нас в мире", - также отметила она.

Кадры с официальной встречи (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напоследок первая леди добавила, что поблагодарила представителей Ассоциации за помощь в деятельности фонда Елены Зеленской. Она написала, что совместными усилиями с партнерами со всего мира в этом году им удалось:

  • передать Украине 52 автомобиля скорой помощи вместо тех, которые уничтожила Россия;
  • отправить 1500 детей из больших приемных семей в лагерь "Артек-Буковель";
  • заняться вопросом восстановления и оснащения опорной больницы в Изюме Харьковской области;
  • 180 маленьких украинцев с опытом войны побывали в психологическом кемпе "Голоса детей";
  • Возвести 14 домов для больших приемных семей (проект "Адреса дитинства");
  • 60 тысяч гаджетов для дистанционного образования собрали для учащихся и учителей;
  • профинансировать создание при больницах в шести городах "Шкіл супергероїв" - классов для детей на длительном лечении.

Новый образ Зеленской (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для официального мероприятия Зеленская выбрала изысканный костюм пастельно-мятного оттенка, отличавшегося стильным фасоном. Наряд состоял из удлиненного пиджака и широких брюк, которые остаются актуальными в этом сезоне.

Деловой аутфит госпожа Елена подчеркнула туфлями-лодочками бежевого цвета, объемно уложенными волосами, массивными золотыми серьгами, а также небольшим количеством макияжа.

 

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Елена Зеленская