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Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко"

Новости » Общество    15.08.2019 - 17:35
Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко"
Фото: Валерий Кирсанов (twitter.com MrplCity)

Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года

Жителя Мариуполя Валерия Кирсанова, который в 2015 году корректировал обстрел города, сегодня выпустят на свободу по "закону Савченко". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

По его словам, Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу.

"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня повинный в убийстве 31-го мирного жителя Мариуполя и ранении 117-ти наших граждан выходит на свободу" - сообщил Аброськин.

Напомним, 24 января 2015 года около 9:00 боевики обстреляли из систем залпового огня жилые районы на востоке Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывшего милиционера, который наводил "Грады" боевиков во время трагического обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе в 2015 году, приговорили к 9 годам лишения свободы.

В ноябре 2014 года 41-летний мариуполец, который ранее работал в правоохранительных органах, начал сотрудничать с боевиками "ДНР", а 24 января 2015 года он корректировал огонь террористов в мариуполе.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что было уничтожено 600 боевиков, а также 8 систем "Град", в том числе 4, которые производили обстрелы Мариуполя.

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