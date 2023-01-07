Зелені чи жовті: які банани корисніші для здоров'я

Банани є одними з найпопулярніших фруктів в усьому світі, оскільки вони смачні, дешеві та корисні. Є різні види бананів, тому варто знати, які з них корисніші для здоров'я.
Які банани корисніші, повідомляє Healthline.
Зазвичай банани збирають, поки вони ще недостиглі. Зелені і жовті банани відрізняються не лише кольором, між ними є ще такі відмінності:
Зелені і жовті банани є хорошими джерелами багатьох важливих поживних речовин.
Незрілий банан містить більше клітковини через високий вміст стійкого крохмалю. Через те він може бути трохи ситнішим.
Також крохмаль та пектин у зелених бананах сповільнює спорожнення шлунка та змушує вас їсти менше протягом дня.
Жовті банани збагачені наступними корисними для організму речовинами:
Стиглі банани набагато солодші і м'якші, ніж зелені. У них більше калорій, ніж в незрілих рослинах. У жовтих десертних бананах на відміну від зелених значно більше міститься вітамінів. Вони збагачені вітамінами B1, B2 і PP. У них є присутньою також аскорбінова кислота і корисні для організму амінокислоти.
Зелені банани будуть особливо корисні для людей, що страждають діабетом 2-го типу. Незрілі ягоди також рекомендовані тим, у кого є проблеми з травленням. До того ж зелені банани мають хороший послаблюючий ефект.
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