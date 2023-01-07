Зелені чи жовті: які банани корисніші для здоров'я

У чому різниця між зеленими та жовтими бананами

Зазвичай банани збирають, поки вони ще недостиглі. Зелені і жовті банани відрізняються не лише кольором, між ними є ще такі відмінності:

Смак. Зелені банани менш солодкі, вони можуть бути гіркими на смак;

Текстура. Зелені банани твердіші за жовті;

Вміст. У зелених бананах більше крохмалю. А коли банани дозрівають і жовтіють, то крохмаль перетворюється на цукор. Також при дозріванні змінюється склад вуглеводів.

Які банани корисніші

Зелені і жовті банани є хорошими джерелами багатьох важливих поживних речовин.

Незрілий банан містить більше клітковини через високий вміст стійкого крохмалю. Через те він може бути трохи ситнішим.

Також крохмаль та пектин у зелених бананах сповільнює спорожнення шлунка та змушує вас їсти менше протягом дня.

Жовті банани збагачені наступними корисними для організму речовинами:

вуглеводи;

вітамін С;

калій;

фосфор;

магній;

кальцій;

залізо.

Стиглі банани набагато солодші і м'якші, ніж зелені. У них більше калорій, ніж в незрілих рослинах. У жовтих десертних бананах на відміну від зелених значно більше міститься вітамінів. Вони збагачені вітамінами B1, B2 і PP. У них є присутньою також аскорбінова кислота і корисні для організму амінокислоти.

Зелені банани будуть особливо корисні для людей, що страждають діабетом 2-го типу. Незрілі ягоди також рекомендовані тим, у кого є проблеми з травленням. До того ж зелені банани мають хороший послаблюючий ефект.