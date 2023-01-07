Зеленые или желтые: какие бананы более полезны для здоровья

В чем разница между зелеными и желтыми бананами

Обычно бананы собирают, пока они еще недозрелые. Зеленые и желтые бананы отличаются не только цветом, между ними есть еще следующие отличия:

Вкус. Зеленые бананы менее сладкие, они могут быть горькими по вкусу;

Текстура. Зеленые бананы твердее желтых;

Содержимое. В зеленых бананах больше крахмала. А когда бананы созревают и желтеют, то крахмал превращается в сахар. Также при созревании изменяется состав углеводов.

Какие бананы полезнее

Зеленые и желтые бананы являются хорошими источниками многих питательных веществ.

Незрелый банан содержит больше клетчатки из-за высокого содержания стойкого крахмала. Поэтому он может быть немного сытнее.

Также крахмал и пектин в зеленых бананах замедляет опорожнение желудка и заставляет вас есть меньше в течение дня.

Желтые бананы обогащены следующими полезными для организма веществами:

углеводы;

витамин С;

калий;

фосфор;

магний;

кальций;

железо.

Спелые бананы гораздо слаще и мягче, чем зеленые. В них больше калорий, чем в незрелых растениях. В желтых десертных бананах в отличие от зеленых гораздо больше содержится витаминов. Они обогащены витаминами B1, B2 и PP. В них присутствует также аскорбиновая кислота и полезные для организма аминокислоты.

Зеленые бананы будут особенно полезны для людей, страдающих диабетом 2-го типа. Незрелые ягоды также рекомендованы тем, у кого есть проблемы с пищеварением. К тому же зеленые бананы обладают хорошим слабительным эффектом.