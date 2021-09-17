Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)

Так, растение развели в канале в коттеджном городке Козина.

По словам Владимира, эйхорния или водяной гиацинт как губка впитывает в себя множество загрязняющих веществ - биогены или тяжелые металлы.

"Слышали о водяном гиацинте - зеленой чуме тропических водоемов? Теперь встречайте в Киеве", - написал Трилис.

Также он добавил, если она отомрет и сгниет в водоеме, то все это вернется в цикл (плюс добавится органическое загрязнение). Также важно для чистки эффекта растение вовремя удалять из пруда.

"Зеленая чума" в водоеме под Киевом (facebook.com/Владимир Трылис)

Что известно о растении

Растения растут в тропических и субтропических зонах Южной Америки, эйхорния плавающая происходит из Африки.

Водяной гиацинт достаточно быстро растет и может образовывать заросли, препятствующие речному судоходству, из-за чего получил название "зеленая чума".

Кроме того, в Америке эйхорнию считают сорняком, который уничтожают различными методами.