Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)

У селищі Козин під Києвом у каналі котеджного містечка помітили тропічну рослину – ейхорнія гіацинтова або водяний гіацинт.
Фото з рослиною опублікував в Facebook старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.
Так, рослину розвели в каналі в котеджному містечку Козина.
За словами Володимира, ейхорнія або водяний гіацинт як губка вбирає в себе безліч забруднювальних речовин - біогени або важкі метали.
"Чули про водяний гіацинт - зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві", - написав Триліс.
Також він додав, якщо вона відімре і згниє у водоймі, то все це повернеться в цикл (плюс додасться органічне забруднення). Також важливо для чищення ефекту рослину вчасно видаляти зі ставка.
"Зелена чума" у водоймі під Києвом (facebook.com/Владимир Трылис)
Рослини ростуть у тропічних і субтропічних зонах Південної Америки, ейхорнія плаваюча походить з Африки.
Водяний гіацинт досить швидко росте й може утворювати зарості, що перешкоджають річковому судноплавству, через що дістав назву "зелена чума".
Окрім того, в Америці ейхорнію вважають бур'яном, який знищують різними методами.
Раніше ми повідомляли, що під Херсоном гусениці знищили тисячі дерев.
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