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Зе!кукуруза: торговцы на Азовском море эксплуатируют имя президента (фото)


Ради получения выгоды работники торговли применяют агрессивный маркетинг

На Азовском море курортный сезон идет полным ходом. Работники торговли на пляжах решили не терять времени и быстро заработать, используя предвыборные лозунги президента Владимира Зеленского.

Так, на побережье предприимчивые торговцы продают всеми любимую туристами кукурузу. Но одеты они при этом в майки с надписями "Зе.Кукуруза. Съедим ее вместе". Об этом сообщает издание РИА Мелитополь. Курьезный случай произошел в Кирилловке.

"Неизвестно, помог ли такой маркетинг в продвижении товара, но к рекламе внимание точно привлек", - написали под фотографией в издании.

Фото: Продавец кукурузы (РИА Мелитополь)

Отметим, что Кирилловка - это популярный среди украинцев пляжный поселок на Азовском море. Каждый год сюда приезжают тысячи отдыхающих.

Фото: Кирилловка (Hotels24.ua)

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