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Зе!кукурудза: торговці на Азовському морі експлуатують ім'я президента (фото)


Заради отримання вигоди працівники торгівлі застосовують агресивний маркетинг

На Азовському морі курортний сезон йде повним ходом. Працівники торгівлі на пляжах вирішили не втрачати часу і швидко заробити, використовуючи передвиборні гасла президента Володимира Зеленського.

Так, на узбережжі заповзятливі торговці продають всіма улюблену туристами кукурудзу. Але одягнені вони при цьому в майки з написами "Зе.Кукурудза. З'їмо її разом". Про це повідомляє видання РІА Мелітополь. Курйозний випадок стався в Кирилівці.

"Невідомо, чи допоміг такий маркетинг у просуванні товару, але до реклами точно увагу привернув", - написали під фотографією у виданні.

Фото: Продавець кукурудзи (РІА Мелітополь)

Зазначимо, що Кирилівка - це популярний серед українців пляжне селище на Азовському морі. Щороку сюди приїжджають тисячі відпочиваючих.

Фото: Кирилівка (Hotels24.ua)

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