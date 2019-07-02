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Зе!кукуруза: торговцы на Азовском море эксплуатируют имя президента (фото)

STYLERКурьезы    02.07.2019 - 20:45
Зе!кукуруза: торговцы на Азовском море эксплуатируют имя президента (фото)
Маркетинг в Кирилловке (Коллаж РБК-Украина)

Ради получения выгоды работники торговли применяют агрессивный маркетинг

На Азовском море курортный сезон идет полным ходом. Работники торговли на пляжах решили не терять времени и быстро заработать, используя предвыборные лозунги президента Владимира Зеленского.

Так, на побережье предприимчивые торговцы продают всеми любимую туристами кукурузу. Но одеты они при этом в майки с надписями "Зе.Кукуруза. Съедим ее вместе". Об этом сообщает издание РИА Мелитополь. Курьезный случай произошел в Кирилловке.

"Неизвестно, помог ли такой маркетинг в продвижении товара, но к рекламе внимание точно привлек", - написали под фотографией в издании.

Зе!кукуруза: торговцы на Азовском море эксплуатируют имя президента (фото)Фото: Продавец кукурузы (РИА Мелитополь)

Отметим, что Кирилловка - это популярный среди украинцев пляжный поселок на Азовском море. Каждый год сюда приезжают тысячи отдыхающих.

Зе!кукуруза: торговцы на Азовском море эксплуатируют имя президента (фото)Фото: Кирилловка (Hotels24.ua)

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