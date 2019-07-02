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Зе!кукурудза: торговці на Азовському морі експлуатують ім'я президента (фото)

STYLERКурйози    02.07.2019 - 20:45
Зе!кукурудза: торговці на Азовському морі експлуатують ім'я президента (фото)
Маркетинг в Кирилівці (Колаж РБК-Україна)

Заради отримання вигоди працівники торгівлі застосовують агресивний маркетинг

На Азовському морі курортний сезон йде повним ходом. Працівники торгівлі на пляжах вирішили не втрачати часу і швидко заробити, використовуючи передвиборні гасла президента Володимира Зеленського.

Так, на узбережжі заповзятливі торговці продають всіма улюблену туристами кукурудзу. Але одягнені вони при цьому в майки з написами "Зе.Кукурудза. З'їмо її разом". Про це повідомляє видання РІА Мелітополь. Курйозний випадок стався в Кирилівці.

"Невідомо, чи допоміг такий маркетинг у просуванні товару, але до реклами точно увагу привернув", - написали під фотографією у виданні.

Зе!кукурудза: торговці на Азовському морі експлуатують ім'я президента (фото)Фото: Продавець кукурудзи (РІА Мелітополь)

Зазначимо, що Кирилівка - це популярний серед українців пляжне селище на Азовському морі. Щороку сюди приїжджають тисячі відпочиваючих.

Зе!кукурудза: торговці на Азовському морі експлуатують ім'я президента (фото)Фото: Кирилівка (Hotels24.ua)

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