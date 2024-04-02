Для здорового серця і міцного імунітету. Ця риба має бути ледь не щодня на столі українців

Оселедець - одна із найдоступніших риб для українців. Часто його не дооцінюють, а даремно, оскільки у ньому міситься багато корисних речовин, які необхідні для підтримки здоров'я серця і не тільки.
Про те, чим корисний оселедець, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
"Оселедець містить досить багато жиру, проте це здорові жирні кислоти, в основному Омега-3. Він є одним з кращих джерел Омега-3 жирних кислот. При добовій потребі від 1 до 1,5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2,4 г", - пояснює лікар.
Омега-3 жирні кислоти потрібні для повноцінного харчування, оскільки не виробляються в організмі.
Яку роль виконує Омега-3 в організмі:
"100 г цієї риби забезпечить практично половиною добової дози необхідного для роботи щитоподібної залози йоду. Також в оселедці є селен. У ньому міститься близько 37 мкг, при мінімальній добовій потребі - 50 мкг", - говорить Фус.⠀⠀⠀
Оселедець містить потужні антиоксиданти: вітамін Е і селен. Обидва ці поживні речовини важливі для роботи імунної системи. Вони допомагають звести до мінімуму шкоду, заподіяну вільними радикалами.
"У цій рибі присутньо все те, заради чого ми з вами її і повинні їсти: мінерали, вітаміни, амінокислоти, корисні жири", - наголошує дієтолог.
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