Для здорового сердца и крепкого иммунитета. Эта рыба должна быть почти ежедневно на столе украинцев

Селедка - одна из самых доступных рыб для украинцев. Часто ее не дооценивают, а зря, поскольку в ней содержится много полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья сердца и не только.
Об том, чем полезна селедка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.
"Селедка содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном Омега-3. Она является одним из лучших источников Омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г селедки содержится 2,4 г", - объясняет врач.
Омега-3 жирные кислоты требуются для полноценного питания, поскольку не производятся в организме.
Какую роль играет Омега-3 в организме:
"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы необходимого для работы щитовидной железы йода. Также в селедке есть селен. В ней содержится около 37 мкг, при минимальной суточной потребности - 50 мкг", - говорит Фус.⠀⠀
Селедка содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму вред, причиненный свободными радикалами.
"В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", - подчеркивает диетолог.
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