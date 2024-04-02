RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для здорового сердца и крепкого иммунитета. Эта рыба должна быть почти ежедневно на столе украинцев

Чем полезна селедка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Селедка - одна из самых доступных рыб для украинцев. Часто ее не дооценивают, а зря, поскольку в ней содержится много полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья сердца и не только.

Об том, чем полезна селедка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Чем полезна селедка

⁣"⁣Селедка содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном Омега-3. ⁣Она является одним из лучших источников Омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г селедки содержится 2,4 г", - объясняет врач.

Омега-3 жирные кислоты требуются для полноценного питания, поскольку не производятся в организме.

Какую роль играет Омега-3 в организме:

  • DHA, тип Омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением⁣
  • большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития
  • положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку снижают триглицериды, повышают ⁣"⁣хороший⁣"⁣ холестерин, предотвращают потерю эластичности артерий
  • люди, регулярно употребляющие Омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии⁣⁣
  • улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предотвращая преждевременное образование морщин

Какие еще полезные вещества содержатся в сельди

⁣"⁣100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы необходимого для работы щитовидной железы йода. ⁣⁣Также в селедке есть селен. В ней содержится около 37 мкг, при минимальной суточной потребности - 50 мкг⁣⁣⁣", - говорит Фус.⠀⁣⁣⠀

⁣Селедка содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму вред, причиненный свободными радикалами.⁣⁣

⁣"⁣В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры⁣⁣", - подчеркивает диетолог.

 

Читайте также о том, как вино влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее мы писали о том, какая "здоровая" привычка повышает уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяПолезные свойства продуктовСоветы диетологаселедка