Для здорового сердца и крепкого иммунитета. Эта рыба должна быть почти ежедневно на столе украинцев

Чем полезна селедка

⁣"⁣Селедка содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном Омега-3. ⁣Она является одним из лучших источников Омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г селедки содержится 2,4 г", - объясняет врач.

Омега-3 жирные кислоты требуются для полноценного питания, поскольку не производятся в организме.

Какую роль играет Омега-3 в организме: ⁣

DHA, тип Омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением⁣

большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития

положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку снижают триглицериды, повышают ⁣"⁣хороший⁣"⁣ холестерин, предотвращают потерю эластичности артерий

люди, регулярно употребляющие Омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии⁣⁣

улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предотвращая преждевременное образование морщин

Какие еще полезные вещества содержатся в сельди

⁣"⁣100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы необходимого для работы щитовидной железы йода. ⁣⁣Также в селедке есть селен. В ней содержится около 37 мкг, при минимальной суточной потребности - 50 мкг⁣⁣⁣", - говорит Фус.⠀⁣⁣⠀

⁣Селедка содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму вред, причиненный свободными радикалами.⁣⁣

⁣"⁣В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры⁣⁣", - подчеркивает диетолог.