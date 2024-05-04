За здоров’я, удачу та мир в Україні: які молитви обов’язково треба читати на Великдень

Молитва за мир в Україні

Боже, Творець і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння та єдності.

Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею.

Очисти їх серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму та ворожнечі. Нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним.

Благослови, Боже, тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу. Нехай буде завжди благословенне Твоє святе Ім'я і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє Царство справедливості, миру і злагоди. Амінь.

Сильні молитви на Великдень 2024 (фото: freepic.com)

Молитва на Великдень про здоров’я та зцілення від хвороб

У царстві небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто водою вмиється, з того недуги змиються. Тієї води я набрала і рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва на удачу

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши.

Відтепер, Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується.

Чує він наші молитви і все їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь.

Сильні молитви на Великдень 2024 (фото: freepic.com)

Сильна молитва на Великдень за своїх ворогів, щоб вони не робили шкоди

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою,

Чистими днями, радісними сльозами.

В ім’я Отця і Сина та Святого Духа.

Іоанн Постник, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель,

Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий,

Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Змієборець,

Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця,

Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія,

Моліться за спільний шлях рабів Божих (імена ворогів).

Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють.

Раттю своєю святою, силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди.

В ім’я Отця і Сина та Святого Духа.

Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.