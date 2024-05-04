Чи можна клеїти на яйця зображення ікон та Іісуса: що думає церква

Клірик Православної Церкви України Ігумен Саватій (Собко) пояснив, чому на Великдень не варто прикрашати яйця термоналіпками з зображенням ікон. Як виявилося, на це існує декілька причин.

Чому церква проти використання наліпок з зображенням ікон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис клірика на Facebook .

Так, Саватій пригадав, що минулого року він натрапив на картинку, на якій було зображено крашанки, а також яйця з наліпками. І саме "прикраси" з зображенням ікон було закреслено червоним хрестом, що натякало на заборону.

"Принципово я теж проти таких симулякрів, але я проти категоричної заборони без пояснень того, а в чому власне проблема", - зазначив священник.

За словами Саватія, зображення ікон на яйцях неприпустимо з трьох причин. Перша - необхідність берегти природу та знизити використання пластикових й целофанових виробів. Це стосується ще й штучних квітів та вінків для кладовища.

"Це гріх проти Божого творіння, яким є світ, проти себе і проти ближнього, бо ми нищимо своє здоров'я та захаращуємо природу... І це гріх проти наших нащадків, бо їм потім в прекрасному всесвіті залишиться тільки пластик", - наголосив Саватій.

Допис Саватія (скріншот)

Друга причина пов'язана з рішенням Сьомого вселенського Собору, згідно з яким священні зображення, такі як хрест, образ Іісуса Христа та святих, заборонено розміщувати "де попало".

"Так само не можна ставитися до таких зображень без пошани. Спробуйте уявити на місці цих зображень портрети дорогих вам людей", - пояснив священник.

Третя причина, яку назвав Саватій, розкриває суть таких наліпок. Їх, вважає священник, створили виключно з метою матеріальної наживи, бо виробнику "байдуже що продавати, аби лише платили".

"Само по собі яйце, як і всі інші продукти що благословляють для споживання в святкові дні, не є святинями яким треба виказувати благоговійне ставлення. На відміну від продуктів для їжі, ікона та хрест створюються для шанування за визначенням. Тому всі ці наліпки, свідомо або ні, створюються для девальвації святині як такої", - наголосив клірик.

А четверта причина виявилася дуже простою. Наліпки на яйцях призводять до того, вони банально швидше протухають, резюмував Саватій.