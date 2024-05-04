За здоровье, удачу и мир в Украине: какие молитвы обязательно нужно читать на Пасху

Молитва о мире в Украине

Боже, Создатель и Отец всех людей, ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству.

Помоги им прощать друг другу то зло, которое они причиняли и продолжают причинять своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с твоей волей.

Очисти их сердца от всякой обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и вражды. Пусть все народы осознают свой долг заботиться о мире и решительно встанут на путь единства, с любовью сотрудничая друг с другом.

Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу созидания мира. Да будет всегда благословенно Твое святое Имя и пусть придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь.

Сильные молитвы на Пасху 2024 (фото: freepic.com)

Молитва на Пасху о здоровье и исцелении от болезней

В царстве небесном есть источник чудесный. Кто к воде прикоснется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала и рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва на удачу

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В святое воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем великую надежду и радость даровав.

Отныне, Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем ширится от земли до небес. Силой своей и милостью своей неизмеримой он сегодня нас рабов Божиих оберегает и опекает.

Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от невзгод и бед отныне и во веки веков. Аминь.

Сильные молитвы на Пасху 2024 (фото: freepic.com)

Сильная молитва на Пасху за своих врагов, чтобы они не причиняли вреда

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой,

Чистыми днями, радостными слезами.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Иоанн Постник, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель,

Иоанн Многострадальный, Иоанн Безголовый,

Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Змееборец,

Николай Чудотворец, Варвара Великомученица,

Вера, Надежда, Любовь и мать их София,

Молитесь за общий путь рабов Божьих (имена врагов).

Утолите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость.

Ратью своей святой, силой непобедимой, неудержимой ведите их к согласию.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.