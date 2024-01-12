Для здоровья сердца и эффективного похудения: врачи составили рейтинг лучших диет на 2024 год
Каждый год эксперты составляют рейтинг лучших диет или моделей питания. Он основывается на оценках 43 врачей разного профиля, экспертов общественного здоровья и ученых. В этом году они оценили 30 диет и выбрали лучшие в 10 категориях.
О том, какие диеты самые лучшие, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца Facebook.
Средиземноморская диета
Первое место как лучшая общая диета или, скорее, модель питания заняла средиземноморская. Благодаря упору на потреблении фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы и качества питания, а не на одном питательном веществе или группе продуктов, средиземноморская диета удерживает это звание уже семь лет подряд.
DASH-диета
Эта диета борется с высоким кровяным давлением, предотвращает или контролирует диабет. Она снова заняла второе место. DASH-диета базируется на потреблении фруктов, овощей, нежирного молока, цельных зерен, рыбы, птицы, бобов и орехов, а также предусматривает ограничение соли.
Диета MIND
На третьем месте среди лучших общих диет оказалась диета MIND, сочетающая в себе элементы DASH и средиземноморской диеты с акцентом на продукты, улучшающие здоровье мозга и потенциально снижающие риск умственного упадка.
Также она заняла первое место в шести из десяти других категорий. Признана лучшей диетой при диабете, здоровье сердца, здоровье костей и суставов, а также самой простой диетой для соблюдения, лучшей семейной диетой и лучшим выбором для здорового питания", - говорит Швец.
Какие диеты наилучшие для похудения
WeightWatchers - система основанная на ранжировании продуктов в баллах в соответствии с их питательной и энергетической ценностью, средиземноморская и волюметрическая - в ее основу положена замена калорийных продуктов на меньшую энергетическую ценность, но больший объем.
А к тройке диет для быстрой потери веса отнесли кето-диету, диету Аткинса и HMR-диета - низкожировую и низкокалорийную, людей, покупающих эту программу, обеспечивают специальными блюдами.
"Среди лучших диет при диабете, здоровье костей и суставов, а также для семьи, здорового питания и простейших для соблюдения эксперты определили средиземноморскую, DASH-диету и флекситарианскую модель питания. Последняя является полувегетарианской диетой, которая акцентирует внимание на фруктах, овощах, цельном зерне и растительном белке. В этом году она заняла первое место среди растительных диет", - объясняет диетолог.
В тройку лучших диет для сердца вошла низкожировая и высокоуглеводная диета доктора Орниша.
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