Для здоров'я серця і судин: 6 найкорисніших горіхів, які мають бути у раціоні кожного

Арахіс

У 30 грамах арахісу - 7 грамів білка, а калорій - 161.

"Арахіс містить найбільшу кількість білка серед усіх інших горіхів. Він також є гарним джерелом магнію, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Хоча горіхи можуть бути досить дорогими, залежно від виду, який ви купуєте, арахіс є одним із найбільш доступних по ціні", - каже дієтолог Дестіні Муді.

Мигдаль

У 30 грамах мигдалю - 6 грамів білка, а калорій - 164.

Мигдаль є чудовим джерелом рослинного білка, здорових жирів, клітковини, вітаміну Е та необхідних мінералів, таких як магній.

"Мигдаль має високий вміст вітаміну Е, який є важливим антиоксидантом, відомим тим, що допомагає очистити організм від вільних радикалів і запальних сполук. Вони також можуть допомогти знизити рівень холестерину. Крім того, у них менше жиру, ніж у багатьох інших горіхах, що робить їх більш придатними для дієти, що напрвлена на схуднення", - додає експерт.

Фісташки

У 30 грамах фісташок - 6 грамів білка, а калорій - 159.

Вони також є багатим джерелом клітковини, корисних жирів, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, таких як флавоноїди та антоціани

"Фісташки містять усі дев’ять незамінних амінокислот або амінокислот, які організм не може виробляти сам і повинен отримувати з їжі. Це рідкісна якість рослинної їжі, оскільки зазвичай джерела тваринного білка є найнадійнішими джерелами цих сполук", - пояснює Муді.

Кеш'ю

У 30 грамах кеш'ю - 5 грамів білка, а калорій - 157.

"Мідь, якої багато в кеш’ю, може допомогти підтримувати здоров’я кісток і серцево-судинної системи. Кеш'ю також відомий як багатший на смак "двоюрідний брат" арахісу, і наука показує, що смажений кеш'ю може містити більше антиоксидантів", - говорить дієтолог.

Лісові горіхи (фундук)

У 30 грамах фундука - 4 грами білка, а калорій - 178.

Ці горіхи мають високий вміст антиоксидантів, які можуть боротися із запаленням і зменшувати окислювальний стрес.

"Лісові горіхи також містять достатню кількість білка. Більш жирні, ніж більшість горіхів, вони все ще містять хороше співвідношення мононенасичених жирів, які, як було показано, знижують ризик серцевих захворювань", - каже Муді.

Волоський горіх

У 30 грамах волоського горіха - 4 грами білка, а калорій - 180.

"Волоські горіхи мають найвищий вміст жиру серед інших горіхів. Хоча не рекомендується занадто часто вживати їх, якщо ви намагаєтеся схуднути. Важливо зазначити, що ці жири є особливим видом жиру, який називається омега-3. Це незамінні жирні кислоти, які знижують серцевий ритм, ризик захворювання та зміцнюють здоров’я мозку", - додає експерт.