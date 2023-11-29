Для здоровья сердца и сосудов: 6 самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого

Арахис

В 30 граммах арахиса - 7 граммов белка, а калорий - 161.

"Арахис содержит наибольшее количество белка среди всех других орехов. Он также является хорошим источником магния, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Хотя орехи могут быть достаточно дорогими, в зависимости от приобретаемого вида, арахис является одним из наиболее доступных по цене", - говорит диетолог Дестине Муди.

Миндаль

В 30 граммах миндаля - 6 граммов белка, а калорий - 164.

Миндаль является отличным источником растительного белка, здоровых жиров, клетчатки, витамина Е и необходимых минералов, таких как магний.

Миндаль имеет высокое содержание витамина Е, который является важным антиоксидантом, известным тем, что помогает очистить организм от свободных радикалов и воспалительных соединений. Они также могут помочь снизить уровень холестерина. Кроме того, в миндале меньше жира, чем во многих других орехах, что делает их более пригодными для диеты, что направлена на похудение", - добавляет эксперт.

Фисташки

В 30 граммах фисташек - 6 граммов белка, а калорий - 159.

Они также являются богатым источником клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как флавоноиды и антоцианы.

"Фисташки содержат все девять незаменимых аминокислот или аминокислот, которые организм не может производить сам и должен получать из пищи. Это редкое качество растительной пищи, поскольку обычно источники животного белка являются самыми надежными источниками этих соединений", - объясняет Муди.

Кешью

В 30 граммах кешью - 5 граммов белка, а калорий - 157.

"Медь, которой много в кешью, может помочь поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Кешью также известен как богатый по вкусу "двоюродный брат" арахиса, и наука показывает, что жареный кешью может содержать больше антиоксидантов", - говорит диетолог.

Лесные орехи (фундук)

В 30 граммах фундука - 4 грамма белка, а калорий - 178.

Эти орехи обладают высоким содержанием антиоксидантов, которые могут бороться с воспалением и уменьшать окислительный стресс.

"Лесные орехи также содержат достаточное количество белка. Более жирные, чем большинство орехов, они все еще содержат хорошее соотношение мононенасыщенных жиров, которые, как было показано, снижают риск сердечных заболеваний", - говорит Муди.

Грецкий орех

В 30 граммах грецкого ореха - 4 грамма белка, а калорий - 180.

"Грецкие орехи имеют наивысшее содержание жира среди других орехов. Хотя не рекомендуется слишком часто употреблять их, если вы пытаетесь похудеть. Важно отметить, что эти жиры являются особым видом жира, который называется омега-3. Это незаменимые жирные кислоты, снижающие сердечный ритм, риск заболевания и укрепляют здоровье мозга", - добавляет эксперт.