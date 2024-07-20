Здоров'я під контролем. Як правильно вибрати тонометр для точної перевірки тиску

Що таке тонометр і навіщо він вам потрібний

Показник артеріального тиску, отриманий у лікаря, відображає лише його значення у конкретний момент часу. Домашній тонометр дозволяє вам вимірювати тиск частіше, що дає лікарю повніше уявлення про ваш справжній артеріальний тиск.

Найкращий спосіб дізнатися, чи є у вас гіпертонія (підвищений артеріальний тиск) - це вимірювати його кілька разів на день протягом кількох місяців.

Існує безліч моделей домашніх тонометрів на вибір. Для їх покупки не потрібний рецепт. Ви можете знайти їх у місцевій аптеці, дисконтному магазині, магазині медичних товарів чи онлайн.

Можна навіть вибрати модель, яку можна носити на руці чи зап'ясті протягом дня. Проте не всі вони показують точні результати. Тому важливо принести тонометр до лікаря перед початком використання. Він зможе перевірити його точність у порівнянні з тими, що використовуються в клініці.

Як працюють тонометри

Існує два способи вимірювання артеріального тиску за допомогою тонометра на плече:

Вручну

Після того, як ви закріпите манжету тонометра на руці, накачайте її за допомогою невеликої ручної помпи. Потім, використовуючи стетоскоп, прикладений до верхньої частини руки, ви слухатимете свій пульс і кровотік.

Автоматично

У цьому методі манжета автоматично наповнюється повітрям. Ви відчуєте, як вона стискає вашу руку в міру наповнення.

Після того, як манжета заповниться повітрям, ви повільно спустите його. Запам'ятайте тиск, коли вперше почуєте свій пульс; це ваш систолічний тиск (верхня кількість у показнику артеріального тиску).

У міру того, як ви випускатимете повітря, звук вашого пульсу буде поступово зникати. Коли він повністю пропаде, запишіть ще одне значення тиску - це ваш діастолічний тиск (нижнє число). Нормальний артеріальний тиск становить 120 на 80 або нижче, а високий тиск - 130 на 80 або вище.

Тонометр на зап'ясті

Як і тонометр на плече, тонометр на зап'ясті вимірює тиск крові, що тече по артеріях. Різниця полягає в тому, що зап'ястний тонометр проводить вимірювання в місці з'єднання зап'ястя з пензлем руки біля променевої артерії.

Необхідно закріпити манжету навколо зап'ястя та покласти лікоть на стіл. Потім покладіть руку на груди, переконавшись, що зап'ясток знаходиться на рівні серця. Розслабтеся і залишайтеся нерухомими, поки тонометр вимірює ваш артеріальний тиск.

Типи тонометрів на плече

Існує два основних типи тонометрів, які використовують манжету на плечі:

Анероїдні тонометри

Ви стискаєте грушу, щоб накачати манжету у верхній частині руки. Потім, щоб дізнатися про свій артеріальний тиск, дивіться на шкалу тиску. Це найдешевші варіанти.

Цифрові тонометри

У деяких моделях ви накачуєте манжету самостійно, в інших - це робить за вас сам апарат. Показники відображаються на невеликому екрані. Деякі моделі навіть пропонують друк результатів на папері. Вони прості у використанні та дозволяють легко зчитувати дані.

Переваги

Точніші виміри

Лікарі частіше рекомендують їх до використання

Недоліки

Може погано сидіти на верхній частині руки

Деякі медичні стани роблять носіння манжети на верхній частині руки небезпечним або болючим

Тонометр на плече (фото: Anyrgb)

Тонометри на зап'ясті

Тонометри на зап'ясті дозволяють вимірювати артеріальний тиск поза кабінетом лікаря. Вони можуть мати або манжету, яку ви обертаєте навколо зап'ястя, з прикріпленим цифровим дисплеєм для відображення показників, або поставлятися у вигляді пристрою, схожого на годинник.

Переваги

Компактний розмір, легка вага - можна брати із собою

Може бути зручнішим у використанні, ніж тонометри на плече

Недоліки

Показання на зап'ястя чутливі до положення вашого тіла

Вимірювання артеріального тиску менш точні, ніж на плечі

Тонометр на зап'ястя (фото: Amazon)

Розмір манжети тонометра

Важливо, щоб тонометрова манжета підходила вам за розміром. Вона повинна зручно облягати вашу руку, залишаючи при цьому достатньо місця, щоб просунути два пальці під манжету. Швидше за все, разом із тонометром ви отримаєте манжету середнього розміру. Якщо вона вам не підходить, можливо, доведеться придбати її окремо.

Додаткові функції тонометрів

При виборі тонометра слід враховувати безліч факторів, зокрема:

Детектор нерегулярного серцебиття. Ця функція повідомляє про наявність аритмії під час вимірювання тиску

Індикатор ризику. Деякі моделі показують, чи ваш тиск у нормі чи підвищений

Багатокористувацька пам'ять з можливістю скачування. Дозволяє зберігати дані про тиск для кількох людей та передавати їх на інші пристрої

Наявність додаткових манжет. Підійде, якщо тонометром користуватимуться люди з різним об'ємом руки

Дисплей із великими цифрами. Зручно для людей з ослабленим зором

Функція усереднення даних. Відображає середнє значення кількох послідовних вимірів

Поради щодо вибору тонометра

Відповідний розмір

Неправильно підібрана манжета на плече може вплинути на точність виміру. Лікар, медсестра чи фармацевт допоможуть вам визначити потрібний розмір.

Необхідні функції

Витратьтеся лише на ті функції, якими користуватиметеся регулярно.

Простота використання

Деякі тонометри простіше в експлуатації та зчитуванні показників, ніж інші. Спробуйте кілька варіантів, перш ніж зробити вибір.

Проконсультуйтеся з лікарем

Лікар допоможе вам вибрати тонометр, що підходить для ваших потреб, навчить правильно ним користуватися та перевірить точність його результатів.