Здоровье под контролем. Как правильно выбрать тонометр для точной проверки давления

Что такое тонометр и зачем он вам нужен

Показатель артериального давления, полученный у врача, отражает лишь его значение в конкретный момент времени. Домашний тонометр позволяет вам измерять давление чаще, что дает врачу более полное представление о вашем истинном артериальном давлении.

Лучший способ узнать, есть ли у вас гипертония (повышенное артериальное давление) - это измерять его несколько раз в день в течение нескольких месяцев.

Существует множество моделей домашних тонометров на выбор. Для их покупки не требуется рецепта. Вы можете найти их в местной аптеке, дисконтном магазине, магазине медицинских товаров или онлайн.

Можно даже выбрать модель, которую можно носить на руке или запястье в течение дня. Однако не все они показывают точные результаты. Поэтому важно принести ваш тонометр к врачу перед началом использования. Он сможет проверить его точность по сравнению с теми, которые используются в клинике.

Как работают тонометры

Существует два способа измерения артериального давления с помощью тонометра на плечо:

Вручную

После того, как вы закрепите манжету тонометра на руке, накачайте ее с помощью небольшой ручной помпы. Затем, используя стетоскоп, приложенный к верхней части руки, вы будете слушать свой пульс и кровоток.

Автоматически

При этом методе манжета автоматически наполняется воздухом. Вы почувствуете, как она сдавливает вашу руку по мере наполнения.

После того, как манжета наполнится воздухом, вы медленно спустите его. Запомните давление, когда вы впервые услышите свой пульс; это ваше систолическое давление (верхнее число в показателе артериального давления).

По мере того, как вы будете выпускать воздух, звук вашего пульса будет постепенно исчезать. Когда он полностью пропадет, запишите еще одно значение давления - это ваше диастолическое давление (нижнее число). Нормальное артериальное давление составляет 120 на 80 или ниже, а высокое давление - 130 на 80 или выше.

Тонометр на запястье

Как и тонометр на плечо, тонометр на запястье измеряет давление крови, текущей по артериям. Разница заключается в том, что запястный тонометр проводит измерения в месте соединения запястья с кистью руки, у лучевой артерии.

Необходимо закрепить манжету вокруг запястья и положить локоть на стол. Затем положите руку на грудь, убедившись, что запястье находится на уровне сердца. Расслабьтесь и оставайтесь неподвижными, пока тонометр измеряет ваше артериальное давление.

Типы тонометров на плечо

Существует два основных типа тонометров, использующих манжету на плече:

Анероидные тонометры

Вы сжимаете грушу, чтобы накачать манжету на верхней части руки. Затем, чтобы узнать свое артериальное давление, смотрите на шкалу давления. Это самые дешевые варианты.

Цифровые тонометры

В некоторых моделях вы накачиваете манжету самостоятельно, в других - это делает за вас сам аппарат. Ваши показатели отображаются на небольшом экране. Некоторые модели даже предлагают распечатку результатов на бумаге. Они просты в использовании и позволяют легко считывать данные.

Преимущества

Более точные измерения

Врачи чаще рекомендуют их к использованию

Недостатки

Может плохо сидеть на верхней части руки

Некоторые медицинские состояния делают ношение манжеты на верхней части руки небезопасным или болезненным

Тонометр на плечо (фото: Anyrgb)

Тонометры на запястье

Тонометры на запястье позволяют измерять артериальное давление вне кабинета врача. Они могут иметь либо манжету, которую вы оборачиваете вокруг запястья, с прикрепленным цифровым дисплеем для отображения показателей, либо поставляться в виде носимого устройства, похожего на часы.

Преимущества

Компактный размер, легкий вес - можно брать с собой

Может быть более удобным в использовании, чем тонометры на плечо

Недостатки

Показания на запястье чувствительны к положению вашего тела

Измерения артериального давления менее точны, чем на плече

Тонометр на запястье (фото: Amazon)

Размер манжеты тонометра

Важно, чтобы манжета тонометра подходила вам по размеру. Она должна удобно облегать вашу руку, оставляя при этом достаточно места, чтобы просунуть два пальца под манжету. Скорее всего, вместе с тонометром вы получите манжету среднего размера. Если она вам не подходит, возможно, придется приобрести ее отдельно.

Дополнительные функции тонометров

При выборе тонометра следует учитывать множество факторов, в том числе:

Детектор нерегулярного сердцебиения. Эта функция сообщает о наличии аритмии во время измерения давления

Индикатор риска. Некоторые модели показывают, находится ли ваше давление в норме или повышено

Многопользовательская память с возможностью скачивания. Позволяет хранить данные о давлении для нескольких человек и передавать их на другие устройства

Наличие дополнительных манжет. Подойдет, если тонометром будут пользоваться люди с разным объемом руки

Дисплей с крупными цифрами. Удобно для людей с ослабленным зрением

Функция усреднения данных. Отображает среднее значение нескольких последовательных замеров

Советы по выбору тонометра

Подходящий размер

Неправильно подобранная манжета на плечо может повлиять на точность измерения. Врач, медсестра или фармацевт помогут вам определить нужный размер.

Необходимые функции

Потратьтесь только на те функции, которыми будете пользоваться регулярно.

Простота использования

Некоторые тонометры проще в эксплуатации и считывании показателей, чем другие. Попробуйте несколько вариантов, прежде чем сделать выбор.

Проконсультируйтесь с врачом

Врач поможет вам выбрать тонометр, подходящий для ваших нужд, научит правильно им пользоваться и проверит точность его результатов.