Для здоров'я організму: ідеальний список продуктів для походу в супермаркет

Клітковина

Експерт радить спочатку планувати свій раціон з овочів, а тільки потім уже думати, що до них пасує. Варто купувати не тільки помідори з огірками, не забувайте про різні кабачки, баклажани, зелені листові та усі види капусти.

Фрукти

Варто купувати будь-які фрукти і ягоди по сезону.

"Беріть так, щоб було хоча б 3 різних кольори, за забарвлення відповідають різні необхідні нам речовини", - йдеться у повідомленні.

Також потрібно купувати горіхи та насіння, це можуть бути будь-які. Головне, що вони мають бути без добавок, якщо сирі - миєте і сушите самостійно.

Крупи

Варто обирати усі доступні каші від гречки та рису (в ідеалі нешліфований) до перловки.

Окрім того, можна придбати хліб з цільного зерна.

"На цей же сектор ліпимо бобові. Хоча б кілька разів на тиждень. Особливо, якщо є діти. Вчіть, вам же краще", - каже нутриціолог.

Білок

Обирайте рибу, морепродукти, птицю та субпродукти. Червоне м'ясо потрібно купувати рідше, або взагалі відмовитися.

Не забувайте також про кефір, квашену капусту.

Обов'язковим є вода, чай і кава - по бажанню.

"Спробуйте те, чого ніколи не їли. Мікробіом подякує, чесно. Заморозка як варіант, завжди рятує", - додала експерт.