Здоров’я молочних зубів у дітей: чому важливо їх вчасно лікувати

Здоров’я молочних зубів критично важливе для майбутньої усмішки дитини. Молочні зуби не просто "тимчасові", вони відіграють ключову роль у формуванні правильного прикусу, пережовуванні їжі та навіть розвитку мовлення. Саме тому їх необхідно лікувати.

Про заявила лікарка-стоматолог, ортодонт, кандидат медичних наук Анастасія Опанасюк, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог Liga.net .

Чому важливо лікувати молочні зуби

Карієс – це інфекція, яка може поширитися на сусідні зуби й навіть зашкодити зачаткам постійних зубів.

Передчасна втрата молочних зубів може призвести до зміщення сусідніх зубів і дефіциту місця для постійних.

Хронічні запалення в ротовій порожнині впливають на загальне здоров’я дитини, знижуючи імунітет.

Так, молочні зуби тимчасові, але вони мають свою чітку функцію. Вони забезпечують формування правильного прикусу. Якщо молочний зуб випадає передчасно, сусідні зуби можуть зміщуватися, створюючи проблеми для прорізування постійних зубів.

Окрім того, вони допомагають правильно пережовувати їжу, що важливо для здоров’я шлунково-кишкового тракту. Більше того, втрата зубів може вплинути на правильну вимову звуків.

Якщо запустити карієс, це може призвести до серйозних наслідків:

Глибокий карієс – біль, запалення, поширення інфекції.

Пульпіт – ураження нерва, сильний біль, необхідність лікування кореневих каналів.

Періодонтит – руйнування кісткової тканини, що може вплинути на здоров’я постійних зубів.

Передчасна втрата зуба – порушення прикусу та необхідність ортодонтичного лікування в майбутньому.

Як лікують молочні зуби

Сучасна стоматологія пропонує безпечні та ефективні методи лікування молочних зубів. Перший з них це фторування – він зміцнює емаль, робить зуби більш стійкими до карієсу. Особливо корисно для дітей із підвищеним ризиком розвитку карієсу.

Лікування карієсу з пломбуванням: у такому випадку уражені ділянки видаляються, а зуб відновлюється пломбувальним матеріалом, щоб запобігти подальшому руйнуванню.

У разі ураження нерва застосовується лікування кореневих каналів, з подальшим встановленням пломби, або коронки, щоб зберегти зуб до часу його природної зміни.

Щоб запобігти карієсу у дітей, варто починати догляд за зубами з першого зуба: чистити зуби м’якою щіткою та пастою з фтором (відповідно до віку), обмежити цукор і кислі продукти, уникати частих перекусів. Також важливо регулярно відвідувати стоматолога – кожні 3-4 місяці для профілактичного огляду та професійного догляду.

Нагадаємо, раніше Анастасі Опанасюк пояснювала, які функції виконує сучасна ортодонтія.

Також в інтерв'ю РБК-Україна вона розповідала про інновації та майбутнє цифрової стоматології в Україні та світі.