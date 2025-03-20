Здоровье молочных зубов у детей: почему важно их вовремя лечить

Здоровье молочных зубов критически важно для будущей улыбки ребенка. Молочные зубы не просто "временные", они играют ключевую роль в формировании правильного прикуса, пережевывании пищи и даже развитии речи. Именно поэтому их необходимо лечить.

Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог Liga.net .

Почему важно лечить молочные зубы

Кариес - это инфекция, которая может распространиться на соседние зубы и даже повредить зачатки постоянных зубов.

Преждевременная потеря молочных зубов может привести к смещению соседних зубов и дефициту места для постоянных.

Хронические воспаления в ротовой полости влияют на общее здоровье ребенка, снижая иммунитет.

Да, молочные зубы временные, но они имеют свою четкую функцию. Они обеспечивают формирование правильного прикуса. Если молочный зуб выпадает преждевременно, соседние зубы могут смещаться, создавая проблемы для прорезывания постоянных зубов.

Кроме того, они помогают правильно пережевывать пищу, что важно для здоровья желудочно-кишечного тракта. Более того, потеря зубов может повлиять на правильное произношение звуков.

Если запустить кариес, это может привести к серьезным последствиям:

Глубокий кариес - боль, воспаление, распространение инфекции.

Пульпит - поражение нерва, сильная боль, необходимость лечения корневых каналов.

Периодонтит - разрушение костной ткани, что может повлиять на здоровье постоянных зубов.

Преждевременная потеря зуба - нарушение прикуса и необходимость ортодонтического лечения в будущем.

Как лечат молочные зубы

Современная стоматология предлагает безопасные и эффективные методы лечения молочных зубов. Первый из них это фторирование - он укрепляет эмаль, делает зубы более устойчивыми к кариесу. Особенно полезно для детей с повышенным риском развития кариеса.

Лечение кариеса с пломбированием: в таком случае пораженные участки удаляются, а зуб восстанавливается пломбировочным материалом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

В случае поражения нерва применяется лечение корневых каналов, с последующей установкой пломбы или коронки, чтобы сохранить зуб до времени его естественной смены.

Чтобы предотвратить кариес у детей, стоит начинать уход за зубами с первого зуба: чистить зубы мягкой щеткой и пастой с фтором (в соответствии с возрастом), ограничить сахар и кислые продукты, избегать частых перекусов. Также важно регулярно посещать стоматолога - каждые 3-4 месяца для профилактического осмотра и профессионального ухода.