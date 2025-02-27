Здивують навіть фанатів. 6 функцій майбутніх Apple Watch, які змінять усе

Виявлення гіпертонії

Журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляє, що моніторинг артеріального тиску стане наступною великою функцією для Apple Watch, що з'явилася в моделі Ultra 3.

З чуток, ця функція не надаватиме точних значень систолічного і діастолічного тиску, а відстежуватиме, чи підвищується тиск у користувача, і надсилатиме повідомлення, якщо виявлено гіпертонію.

Після отримання повідомлення користувач Apple Watch зможе передати інформацію медичному фахівцеві для додаткового обстеження.

Гіпертонія відома як "тихий убивця", тому що може залишатися непоміченою і не діагностованою, що призводить до проблем із серцем і смерті. Високий артеріальний тиск часто не має симптомів, поки не досягне значної стадії, а раннє виявлення за допомогою Apple Watch може врятувати життя.

Наразі Apple Watch вже може виявляти фібриляцію передсердь або нерегулярне серцебиття та проводити ЕКГ з одним відведенням. Також існує функція моніторингу рівня кисню в крові.

Компанія працює над цією можливістю вже кілька років, і, за чутками, Apple спочатку планувала представити її у 2024 році.

Моніторинг артеріального тиску (фото: MacRumors)

Яскравий дисплей зі швидшою частотою оновлення

Одним із наслідків того, що Apple не оновила модель Apple Watch Ultra у 2024 році, стало те, що Apple Watch Series 10 перевершила її за технологіями дисплея. Ймовірно, цього року Apple хоча б зрівняє ці моделі.

Apple Watch Series 10 отримала LTPO3 OLED дисплей з функцією Always-On Retina, тоді як поточна Ultra використовує LTPO2. LTPO3 дозволяє Series 10 працювати з вищою частотою оновлення в режимі Always-On, що дає змогу відображати секунди на деяких циферблатах.

Крім того, Apple Watch Series 10 оснащена ширококутним OLED-дисплеєм, який на 40 відсотків яскравіший при погляді під кутом. Найімовірніше, Apple Watch Ultra 3 отримає ці поліпшення дисплея.

Новий чип

Після двох років без оновлень, досить імовірно, що в Apple Watch Ultra 3 з'явиться новий чип.

Поточна модель Apple Watch Ultra оснащена чипом S9, але з випуском Apple Watch Series 10 у 2024 році був представлений чип S10. Хоча S10 не потужніший за S9, він більш компактний.

Новий чип звільнить простір усередині Ultra для інших компонентів, таких як більш ємний акумулятор. Якщо Apple вибере чип S11, він може бути потужнішим або мати нові вбудовані можливості.

Чип S9 (фото: MacRumors)

Супутниковий зв'язок

Минулого року Марк Гурман повідомив, що Apple Watch Ultra 3 отримає супутниковий зв'язок - функцію, яка наразі доступна тільки для iPhone.

Ця опція дасть змогу користувачам Apple Watch Ultra підключатися до супутникової мережі для надсилання повідомлень, коли сотовий зв'язок і Wi-Fi недоступні. Коли супутниковий зв'язок було вперше впроваджено для iPhone, він обмежувався тільки екстреними текстовими повідомленнями, але в iOS 18 Apple розширила його, даючи змогу надсилати повідомлення будь-якому користувачеві.

Супутниковий зв'язок допоможе Apple краще конкурувати з компаніями, такими як Garmin, які пропонують спеціалізоване супутникове обладнання для використання в умовах відсутності зв'язку.

Додавання супутникового зв'язку в Apple Watch Ultra забезпечить додаткову безпеку в умовах, де немає сотових вишок. Компанія, ймовірно, розраховує, що ця функція стане важливим мотиватором для користувачів оновити свою Apple Watch Ultra.

Наразі Apple не стягує плату за супутниковий зв'язок, і поки що не повідомляється, скільки компанія братиме за цю послугу. Усі iPhone включають два роки супутникового зв'язку безкоштовно, і, ймовірно, ця сама практика застосовуватиметься і до Apple Watch Ultra.

Супутниковий зв'язок iOS (фото: MacRumors)

Підключення 5G

За словами Марка Гурмана і Вейна Ма з The Information, Apple планує відмовитися від модему Qualcomm, використовуваного в Apple Watch Ultra, у третій версії пристрою. Замість використання модему C1 або іншого фірмового чіпа Apple, компанія планує перейти від Qualcomm до MediaTek. MediaTek - одна з небагатьох компаній, здатних розробляти модеми для 5G.

Чип модему MediaTek підтримує 5G RedCap - послугу 5G, призначену для підключених пристроїв і переносних гаджетів, яким не потрібні стандартні швидкості 5G. У поточних моделях Apple Watch з сотовим зв'язком використовується 4G LTE, хоча в iPhone 5G доступний з 2020 року.

Оновлена задня панель і більш швидка зарядка

Apple Watch Series 10 отримала повністю перероблену металеву задню панель з більшою зарядною котушкою і вбудованою антеною.

У поточній моделі Apple Watch Ultra використовується керамічна і сапфірова задня панель, а не металева. Найімовірніше, в Ultra 3 буде використано новий дизайн задньої панелі, як у Series 10, оскільки це покращує продуктивність сотового зв'язку і дає змогу прискорити заряджання.

Нова металева панель дозволила Series 10 заряджатися до 80 відсотків лише за 30 хвилин - на 15 хвилин швидше, ніж Series 9. У той час як старий дизайн задньої панелі у Apple Watch Ultra 2 вимагає 60 хвилин для зарядки до 80 відсотків.

Оновлена задня кришка Apple Watch Series 10 (фото: MacRumors)

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